La CNIL revient tout de même sur un point souvent négligé. Un message peut sembler purement informatif tout en relevant de la prospection commerciale, si son vrai objectif est d'inciter le lecteur à consommer davantage ou à souscrire une offre. Une newsletter qui présente des articles, un e-mail de conseils qui glisse vers une offre d'abonnement... peu importe la forme, c'est l'intention qui compte. Et si un contenu commercial s'incruste dans un e-mail transactionnel ou relationnel, même de façon discrète, le message peut être requalifié. La frontière est mince, vous l'aurez compris, et un message mal qualifié peut basculer dans le régime de la prospection, avec toutes les obligations qui s'y attachent. La CNIL ne plaisante plus avec ces requalifications.