Le pixel de suivi dans les e-mails, cette technique de traçage discrète, n'est pas une nouveauté, mais la pratique s'est nettement développée ces dernières années. La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a décidé qu'il était temps de poser des règles claires. Ce 14 avril 2026, après une large consultation auprès de professionnels, d'associations et du grand public, l'autorité a publié sa recommandation finale. Le principe à connaître est que certains usages de ces traceurs nécessitent votre accord explicite, d'autres en sont dispensés, comme les courriers électroniques de confirmation de commande ou les alertes de compte, que l'on appelle courriels transactionnels. Voyons tout cela de plus près.