Un outil de rejeu de session, c'est un logiciel intégré à un site web ou une application mobile qui capture les interactions des visiteurs en temps réel. Mouvements de souris, clics, défilement, interactions tactiles, saisies dans des formulaires - tout est enregistré, puis reconstitué sous forme de vidéo que l'éditeur du site peut ensuite visionner.

L'usage légitime existe : détecter un bug, comprendre pourquoi des utilisateurs abandonnent un formulaire, optimiser l'ergonomie d'un site. Mais la même technologie permet aussi de dresser un portrait très précis du comportement d'un internaute, sans qu'il ait donné son accord.

C'est ce double usage qui pose problème. La CNIL reconnaît que ces outils "peuvent potentiellement être intrusifs et porter atteinte à la vie privée des personnes". Le projet de recommandation cherche notamment à répondre aux questions liées à l'application du principe de minimisation des données - qui impose de ne collecter que les informations utiles à l'objectif poursuivi.