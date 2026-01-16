Avec le téléphone portable, l'ordinateur, la tablette et le téléviseur connecté, nous utilisons en moyenne quatre appareils différents pour accéder à internet. Il en résulte une avalanche de fenêtres pour accepter ou refuser les cookies. Certaines plateformes proposent désormais de valider vos préférences une bonne fois pour toutes, sur l'ensemble de vos terminaux connectés. Certes, le gain de temps est salutaire, mais cela passe par le respect des droits fondamentaux que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) s'évertue à protéger.