De l’autre, les cookies tiers, ou 3rd party, créés par des entités distinctes de l’éditeur du site que vous visitez, se consacrent moins à améliorer votre confort qu’à suivre votre navigation et à collecter des données personnelles. La distinction entre ces deux catégories n’est pas toujours évidente, d’autant que certains cookies tiers prennent parfois l’apparence de cookies 1st party pour contourner les protections mises en place par certains navigateurs. C’est ce qu’on appelle le CNAME cloaking, une technique qui s’appuie sur un enregistrement DNS faisant passer un domaine tiers pour un sous-domaine du site consulté, de sorte que le traqueur soit traité comme un élément propriétaire.

L'usage des cookies tiers a nettement reculé ces dernières années. Safari les bloque par défaut depuis 2020 et Firefox les isole grâce à Total Cookie Protection. Chrome continue de les prendre en charge, après avoir repoussé plusieurs fois leur disparition, mais leur rôle s’amenuise à mesure que l’écosystème s’adapte. En parallèle, d’autres méthodes de suivi gagnent du terrain, souvent plus difficiles à détecter ou à neutraliser, à l'image du fingerprinting, du bounce tracking ou de certaines formes de décoration de liens, qui s’appuient sur des signaux techniques ou des redirections successives pour suivre l’activité en ligne sans recourir aux cookies.