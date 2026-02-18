Sans étonnement, les petites structures s'en sortent moins bien que les grandes. Ces dernières ont l'habitude de gérer ce type de demandes et disposent des ressources pour le faire correctement. Les plus modestes, en revanche, manquent souvent d'outils, et ça se voit. Deux mises en demeure ont déjà été prononcées par la CNIL, et l'histoire pourrait ne pas s'arrêter là. Au niveau européen, des guides pratiques pourraient voir le jour pour aider les organismes à mieux appliquer ce droit.