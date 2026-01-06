La CNIL, la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, a pour mission, notamment, de protéger les données personnelles des citoyens. Mais que faire, lorsqu'elle ne répond pas à ses citoyens ? C'est la situation vécue par un individu, appelé « Monsieur A », qui avait déposé plainte auprès du gendarme des données en novembre 2024, contre les pratiques de cookies de l'ANSSI et la décision d'adéquation autorisant les transferts de données personnelles vers les États-Unis. Resté sans réponse pendant trois mois, il avait alors saisi le COnseil d'État, qui le 31 décembre, a pointé du doigt le dysfonctionnement de la CNIL.