Publié ce mercredi 29 avril 2026, le rapport annuel sur la cybercriminalité du Commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace (COMCYBER-MI) montre notamment que la menace numérique a quitté les serveurs d'entreprise pour s'installer dans nos garages. Parmi les affaires marquantes de l'année 2025, une retient notre attention par sa glaçante ingéniosité : des cybercriminels ont piraté les bases de données d'un grand constructeur automobile pour en extraire des codes de clés, avant de les monnayer auprès d'équipes spécialisées dans le vol de véhicules. Sans trace d'effraction. Presque sans bruit.