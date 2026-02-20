La vulnérabilité la mieux documentée, référencée CVE-2025-2082, obtient un score de 7,5 sur 10 à l'échelle CVSS. Elle cible le module VCSEC (Vehicle Controller Secondary), chargé des verrouillages, du démarrage et des communications de sécurité. En falsifiant les réponses du capteur de pression des pneus (TPMS), un attaquant provoque un débordement d'entier dans la mémoire du module.

Il peut ensuite y exécuter du code malveillant. Une fois ce point franchi, l'accès au bus CAN, le réseau interne qui régit le freinage et l'accélération, est à portée. Aucune action du conducteur n'est requise. Il suffit d'être dans le rayon des communications sans fil courtes du véhicule. La faille a été identifiée par l'équipe française de Synacktiv, Thomas Imbert, Vincent Dehors et David Berard, lors du concours Pwn2Own Vancouver 2024. Tesla a corrigé le problème dans la mise à jour 2024.14, déployée en octobre 2024.