« Tu es dans une boîte en feu et tu ne peux pas en sortir », voilà comment résume Kevin Clouse l'accident qu'il a subi avec sa Tesla Model 3 en 2023. Alors que son véhicule, après le crash, prenait feu, il a dû en plus faire avec des portes qui étaient bloquées, ce qui l'a obligé à détruire une fenêtre pour pouvoir s'en sortir.

Ce genre d'incident a fini par attirer l'attention de Bloomberg, qui a cherché des statistiques sur le sujet, et, n'en trouvant pas, a décidé de produire sa propre étude. Celle-ci porte sur les crashs de voitures aux États-Unis ayant entraîné la mort des occupants et dans lequel le défaut de fonctionnement des portes a eu un rôle. Au final, Bloomberg a découvert sur la dernière décennie que 15 morts aux États-Unis pouvaient être imputées à ce problème de porte qui ne s'ouvre pas dans une Tesla.