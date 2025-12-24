Tesla a souvent été critiquée pour ses portes à qui il arrivait de se bloquer. Ce qui, dans certains cas, a pu mener à une fin tragique !
Un accident de voiture peut être fatal non seulement à cause du choc subi sur le coup, mais aussi si, toujours vivant, le passager est dans l'incapacité de s'extraire de l'habitacle avant que le véhicule endommagé ne prenne feu. Un scénario catastrophe qu'une étude a tenté de repérer sur les accidents de Tesla ayant eu lieu au fil des années. Et les chiffres peuvent faire peur !
Au moins 15 morts sont à dénombrer pour la dernière décennie
« Tu es dans une boîte en feu et tu ne peux pas en sortir », voilà comment résume Kevin Clouse l'accident qu'il a subi avec sa Tesla Model 3 en 2023. Alors que son véhicule, après le crash, prenait feu, il a dû en plus faire avec des portes qui étaient bloquées, ce qui l'a obligé à détruire une fenêtre pour pouvoir s'en sortir.
Ce genre d'incident a fini par attirer l'attention de Bloomberg, qui a cherché des statistiques sur le sujet, et, n'en trouvant pas, a décidé de produire sa propre étude. Celle-ci porte sur les crashs de voitures aux États-Unis ayant entraîné la mort des occupants et dans lequel le défaut de fonctionnement des portes a eu un rôle. Au final, Bloomberg a découvert sur la dernière décennie que 15 morts aux États-Unis pouvaient être imputées à ce problème de porte qui ne s'ouvre pas dans une Tesla.
Les régulateurs ont commencé à s'emparer du problème
Un chiffre qui n'est déjà pas rassurant en lui-même, et qui, remarque Bloomberg, s'il représente une petit fraction des accident de voiture électrique, tend à augmenter dernièrement. Le média anglophone a ainsi constaté que la moitié des morts repérées dans son analyse sont survenues après le mois de novembre 2024 (depuis un an donc).
Signe qu'il ne s'agit pas d'une lubie de média, les autorités publiques commencent elles aussi à se saisir de ce problème. En septembre dernier, on apprenait ainsi qu'une enquête fédérale venait d'être lancée aux États-Unis sur le problème des poignées électroniques de Tesla ne pouvant s'ouvrir. L'Europe et la Chine envisagent par ailleurs elles aussi de leur côté de changer leurs règles dans ce domaine, afin d'améliorer la sécurité.
