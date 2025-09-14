Pékin reproche surtout à ces poignées leurs défaillances lors d'accidents. Les crash-tests C-IASI ont testé les performances : 67% seulement des modèles équipés de poignées électroniques ouvrent leurs portes après une collision latérale. Les poignées mécaniques classiques atteignent 98% de réussite.

30% de ces poignées tombent en panne lors d'un choc selon les études disponibles. Les accidents provoquent des pannes de courant qui rendent les systèmes électriques inutiles. Les équipes de secours perdent alors un temps précieux pour extraire les victimes.

Changchun a connu un incident notable en 2024. Le moteur d'une poignée de porte a gelé et les passagers se sont retrouvés bloqués dans leur véhicule. Cette même année, des pluies torrentielles ont frappé le Guangdong. Plusieurs voitures n'ont pas pu s'ouvrir car leurs poignées électriques avaient court-circuité. Les occupants ont cassé les vitres pour sortir.

Le National Accident Investigation System a comptabilisé une hausse de 47% des accidents causés par ces défaillances en 2024. Les poignées dissimulées représentent 82% de ces incidents. L'Association des consommateurs chinois compte 132% de plaintes en plus pour des pincements de doigts d'enfants par ces dispositifs.

Volkswagen anticipe cette réglementation et utilise uniquement des poignées semi-dissimulées sur ses modèles. FAW-Audi équipe ses A5L et Etron Q6L de systèmes hybrides avec microcontacts intégrés. Un cordon rouge se déploie automatiquement en cas de collision pour servir de poignée mécanique d'urgence. Parfois, rétropédaler, c'est bon pour notre sécurité.