Les autorités chinoises préparent une réglementation qui interdirait dès 2027 les poignées de porte entièrement affleurantes sur les véhicules électriques.
- À partir de 2027, la Chine va interdire les poignées de porte complètement affleurantes sur les véhicules électriques.
- Les autorités exigent une redondance mécanique pour ces poignées, en raison de leur fiabilité discutable lors d'accidents.
- Des études montrent que ces poignées électroniques sont peu efficaces et souvent sujettes à des pannes, augmentant les risques en cas d'accident.
Selon des sources industrielles, Pékin prépare une réglementation qui interdirait les poignées de porte entièrement dissimulées à partir de juillet 2027. Cette mesure concerne tous les véhicules neufs vendus sur le marché chinois. Les autorités exigeraient que ces systèmes intègrent obligatoirement une alternative mécanique, avec une période de transition d'un an. Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information travaille actuellement sur ce projet de norme obligatoire. Les discussions devraient s'achever ce mois-ci.
Des gains énergétiques très surestimés par les constructeurs
Ces poignées amélioreraient l'aérodynamisme des voitures. Du moins c'est ce qu'on nous dit. Une étude de la SAE révèle pourtant que gain sur le coefficient de traînée atteint 0,005 à 0,01 Cd au maximum. Les constructeurs communiquent sur 0,03 Cd. On a connu mieux en termes de performances.
Les ingénieurs ont en plus calculé l'économie d'énergie réelle : 0,6 kWh tous les 100 kilomètres. Cette économie devient négligeable avec la recharge à domicile. Le coût d'une poignée électronique triple par rapport à une poignée mécanique classique. Elle tombe en panne huit fois plus souvent.
Pour l'exemple, un constructeur de véhicules électriques a partagé ses données après-vente. Les pannes de poignées représentent 12% des réparations. Beaucoup exigent carrément le remplacement complet du système. Wei Jianjun, président de Great Wall, critique ces dispositifs : « Ils contribuent peu à réduire la résistance au vent, ils sont lourds, mal étanches, bruyants et doivent être entraînés électriquement ».
Des défaillances critiques qui bloquent les secours
Pékin reproche surtout à ces poignées leurs défaillances lors d'accidents. Les crash-tests C-IASI ont testé les performances : 67% seulement des modèles équipés de poignées électroniques ouvrent leurs portes après une collision latérale. Les poignées mécaniques classiques atteignent 98% de réussite.
30% de ces poignées tombent en panne lors d'un choc selon les études disponibles. Les accidents provoquent des pannes de courant qui rendent les systèmes électriques inutiles. Les équipes de secours perdent alors un temps précieux pour extraire les victimes.
Changchun a connu un incident notable en 2024. Le moteur d'une poignée de porte a gelé et les passagers se sont retrouvés bloqués dans leur véhicule. Cette même année, des pluies torrentielles ont frappé le Guangdong. Plusieurs voitures n'ont pas pu s'ouvrir car leurs poignées électriques avaient court-circuité. Les occupants ont cassé les vitres pour sortir.
Le National Accident Investigation System a comptabilisé une hausse de 47% des accidents causés par ces défaillances en 2024. Les poignées dissimulées représentent 82% de ces incidents. L'Association des consommateurs chinois compte 132% de plaintes en plus pour des pincements de doigts d'enfants par ces dispositifs.
Volkswagen anticipe cette réglementation et utilise uniquement des poignées semi-dissimulées sur ses modèles. FAW-Audi équipe ses A5L et Etron Q6L de systèmes hybrides avec microcontacts intégrés. Un cordon rouge se déploie automatiquement en cas de collision pour servir de poignée mécanique d'urgence. Parfois, rétropédaler, c'est bon pour notre sécurité.