Des propriétaires américains de Tesla Model S produites entre 2014 et 2016 ont signalé des pannes répétées des poignées de porte escamotables, motorisées et affleurantes, avec des conséquences concrètes sur l’accès au véhicule, y compris en situation d’urgence. Il sont engagé une plainte collective contre le constructeur.
On ne peut pas dire que 2026 commence sur les chapeaux de roues pour Tesla, du moins outre-Atlantique puisque ce vendredi, en Floride, John Urban, propriétaire d’une Model S de 2015, a déposé une plainte collective. Il a agi au nom de conducteurs ayant acheté ou loué des Model S produites entre 2014 et 2016. Ces derniers ont expliqué rencontrer des défaillances répétées des poignées de porte escamotables, les mêmes qui posent un sérieux problème à la Chine.
Dans plusieurs cas, l’ouverture des portes a été compliquée, et certains conducteurs ont dû entrer par une autre porte ou attendre la réparation. La plainte mentionnait aussi des pannes qui avaient limité l’accès à l’habitacle après un accident ou une coupure électrique. des de réaction concernant cette nouvelle procédure.
Des témoignages précis et des situations concrètes de poignées bloquées
Plusieurs propriétaires de Model S produites entre 2014 et 2016 ont signalé des pannes répétées des poignées de porte escamotables. Dans le dossier déposé en Floride, John Urban, propriétaire d’une Model S de 2015, a expliqué le cas sur son véhicule : trois poignées sur quatre ont cessé de fonctionner avant 2022, dont celle côté conducteur. Il a dû entrer par le siège passager et traverser l’habitacle, à plusieurs reprises en attendant la réparation. D’après la plainte, d'autres conducteurs se sont retrouvés dans la même situation sur la même période.
Ces pannes ont donc rendu l’accès au véhicule difficile. Certains conducteurs ont expliqué que les défaillances ont compliqué l’ouverture des portes après un incident ou une coupure électrique, et on en plus ralenti le travail des services de secours pour accéder à l'habitacle.
D’après la plainte, Tesla avait connaissance des défaillances sur les modèles antérieurs à 2016. L’entreprise a donc modifié la conception des poignées sur les Model S produites après cette année-là. Les documents déposés indiquent que les versions plus récentes ont rencontré beaucoup moins de pannes, ce que les plaignants ont interprété comme une preuve que le problème existait déjà sur des modèles plus anciens.
Accidents, enquêtes fédérales et législation
D’autres procédures judiciaires avaient déjà évoqué des situations plus graves. En Californie, les parents de deux étudiants morts dans un accident de Cybertruck ont indiqué que les portes du véhicule ne s’étaient pas ouvertes après l’incendie. Dans le Wisconsin, une famille a saisi la justice après la mort de deux personnes à bord d’une Model S de 2016, après une collision contre un arbre. Les documents judiciaires montrent que, dans ces cas, la batterie basse tension avait cessé d’alimenter les commandes électroniques, empêchant l’ouverture automatique des portes. Les conducteurs et les proches de victimes ont précisé que les commandes manuelles existaient, mais qu’elles restaient difficiles à localiser dans l’urgence.
La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête après plusieurs signalements concernant des enfants restés coincés dans des Model Y à cause de défaillances des poignées de porte. Dans ce contexte, Robin Kelly, députée démocrate de l’Illinois, a présenté un projet de loi à la Chambre des représentants. Le texte prévoyait que les constructeurs intègrent une commande mécanique clairement visible et utilisable sans alimentation électrique. Dans son communiqué, elle a mentionné des accidents documentés et des enquêtes en cours, en insistant sur le principe selon lequel une porte doit rester ouvrable même lorsque le véhicule perd toute alimentation.
Tesla a mis à jour une page consacrée à la sécurité de ses véhicules. La société y a indiqué que les portes se déverrouillaient automatiquement pour faciliter l’intervention des secours. Une astérisque précise toutefois que certaines fonctionnalités dépendent de la date de fabrication.
Mais à l'heure ou nous écrivons ces lignes, Tesla n’a pas répondu aux demandes de nos confères de Business Insider.