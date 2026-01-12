D’autres procédures judiciaires avaient déjà évoqué des situations plus graves. En Californie, les parents de deux étudiants morts dans un accident de Cybertruck ont indiqué que les portes du véhicule ne s’étaient pas ouvertes après l’incendie. Dans le Wisconsin, une famille a saisi la justice après la mort de deux personnes à bord d’une Model S de 2016, après une collision contre un arbre. Les documents judiciaires montrent que, dans ces cas, la batterie basse tension avait cessé d’alimenter les commandes électroniques, empêchant l’ouverture automatique des portes. Les conducteurs et les proches de victimes ont précisé que les commandes manuelles existaient, mais qu’elles restaient difficiles à localiser dans l’urgence.

La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête après plusieurs signalements concernant des enfants restés coincés dans des Model Y à cause de défaillances des poignées de porte. Dans ce contexte, Robin Kelly, députée démocrate de l’Illinois, a présenté un projet de loi à la Chambre des représentants. Le texte prévoyait que les constructeurs intègrent une commande mécanique clairement visible et utilisable sans alimentation électrique. Dans son communiqué, elle a mentionné des accidents documentés et des enquêtes en cours, en insistant sur le principe selon lequel une porte doit rester ouvrable même lorsque le véhicule perd toute alimentation.

Tesla a mis à jour une page consacrée à la sécurité de ses véhicules. La société y a indiqué que les portes se déverrouillaient automatiquement pour faciliter l’intervention des secours. Une astérisque précise toutefois que certaines fonctionnalités dépendent de la date de fabrication.

