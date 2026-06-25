Guillaume Vassault-Houlière, le PDG et cofondateur de YesWeHack, rappellent que les attaquants s'appuient de plus en plus sur l'IA, et que les fenêtres d'exploitation se resserrent. « Le Pentest Agentique est plus rapide et plus simple à mettre en place et à exécuter que les pentests traditionnels menés par des humains », dit-il. L'objectif du Pentest Agentique, vous l'avez compris, est donc de permettre aux équipes SecOps de répondre à la même vitesse, avec une couverture renforcée, une détection des chemins d'attaque, et une prise en charge complète du Top 10 de l'OWASP, l'Open Worldwide Application Security Project (OWASP), une organisation à but non lucratif qui promeut la formation et les bonnes pratiques en matière de sécurité logicielle.