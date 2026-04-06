Le constat est brutal. L'IBB consacrait jusqu'ici 80 % de ses fonds à la découverte de nouvelles failles et 20 % à la remédiation. Mais l'IA a fait exploser le volume de soumissions sans améliorer leur qualité. HackerOne le reconnaît sans détour : la recherche assistée par IA « étend la découverte de vulnérabilités à l'ensemble de l'écosystème ». Au point de déséquilibrer le rapport entre signalements et capacité de traitement.

Node.js fait partie des premiers projets touchés. La plateforme continuera d'accepter les rapports via HackerOne, mais sans verser de récompenses.

Le phénomène n'a rien d'isolé. En janvier, Daniel Stenberg, créateur de Curl, a fermé son programme. Motif : vingt rapports reçus en trois semaines, aucun décrivant une vraie vulnérabilité. En 2025, seuls 5 % des soumissions Curl s'avéraient exploitables. Chaque faux rapport coûtait entre 30 minutes et 3 heures de validation par des bénévoles. Le mois dernier, Google a durci les conditions de son programme Open Source Software VRP. Le géant exige désormais des preuves de reproduction via OSS-Fuzz ou un patch déjà fusionné pour filtrer le bruit.