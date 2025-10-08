Selon DeepMind, CodeMender a été conçu pour intervenir de manière réactive et proactive, adoptant ainsi une double approche. L'agent corrige les nouvelles vulnérabilités dès leur identification tout en réécrivant et sécurisant les bases de code existantes dans le but d'éliminer des catégories entières de failles. « En créant et en appliquant automatiquement des correctifs de sécurité de haute qualité, l'agent alimenté par l'IA de CodeMender aide les développeurs et les mainteneurs à se concentrer sur ce qu'ils font de mieux : construire de bons logiciels », expliquent les chercheurs de DeepMind.

Durant les six derniers mois de développement, l'équipe a déjà intégré 72 correctifs de sécurité dans des projets open source, certains atteignant 4,5 millions de lignes de code. Comme souligné par The Hacker News, CodeMender s'appuie sur les modèles Gemini Deep Think de Google pour déboguer, signaler et corriger les vulnérabilités de sécurité en s'attaquant à la cause première du problème, puis les valider pour garantir qu'elles ne provoquent aucune régression.