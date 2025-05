Des outils comme Replit Agent et le récent Codex d'OpenAI partagent avec Jules cette notion d'agent capable de générer et modifier du code de manière plus holistique. Replit Agent, par exemple, permet de créer des applications à partir de simples prompts, en gérant le code, les dépendances et le déploiement . Des utilisateurs ont rapporté avoir créé des applications fonctionnelles en quelques minutes sans écrire une ligne de code. OpenAI Codex, quant à lui, est présenté comme l'agent de codage le plus avancé d'OpenAI, capable de créer des fonctionnalités, corriger des bugs et effectuer des tests, en opérant également dans un environnement virtualisé et en s'intégrant à GitHub. Codex, alimenté par un modèle optimisé pour l'ingénierie logicielle, vise à produire un code « plus propre » et à suivre plus précisément les instructions. La distinction entre Jules et ces concurrents directs résidera probablement dans la finesse de l'intégration, la complexité des tâches gérables et la qualité du raisonnement. Google souligne que Jules peut gérer des tâches concurrentes avec vitesse et précision grâce à son système de VM cloud et à Gemini 2.5 Pro.