CodeQL excelle dans l'analyse sémantique des langages traditionnels. Mais les bases de code modernes ne se limitent plus au Java ou au Python. Elles incluent des scripts Shell, des Dockerfiles, des configurations Terraform et du PHP. Autant de cibles que l'analyse statique classique peine à couvrir. Le nouveau modèle hybride de GitHub fait cohabiter CodeQL et l'IA. L'IA prend le relais là où les règles statiques s'avèrent insuffisantes. Les résultats apparaissent directement dans la pull request, au même titre que les alertes CodeQL existantes. Le développeur voit les failles avant de fusionner son code.

En test interne, le système a traité plus de 170 000 alertes en 30 jours. Plus de 80 % ont reçu un retour positif des développeurs. GitHub revendique une couverture élargie pour Shell/Bash, Dockerfiles, Terraform (HCL) et PHP. L'outil détecte les requêtes SQL non sécurisées, les algorithmes cryptographiques faibles et les configurations d'infrastructure exposées. Copilot Autofix complète le dispositif en suggérant des correctifs automatiques. En 2025, il a traité plus de 460 000 alertes. Le temps moyen de résolution est passé de 1,29 heure à 0,66 heure.