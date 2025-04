Les équipes de développement de GitLab ne chôment pas en ce début de printemps 2025. Une mise à jour de sécurité critique vient d'être publiée pour corriger plusieurs vulnérabilités importantes. Le CERT-FR, via l'ANSSI, a émis une alerte officielle le 24 avril 2025. L'agence française de cybersécurité recommande aux utilisateurs de la populaire plateforme de gestion de code d'agir rapidement. Les risques ? Des attaques par injection de code et même une possible prise de contrôle des comptes.