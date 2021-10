Suite à une faille sur GitKraken, les plateformes GitHub, GitLab et BitBucket révoquent massivement des clés SSH

Depuis le début de semaine, Microsoft, GitHub, GitLab, et BitBucket, quatre des plus grands hébergeurs de codes, ont entamé une révocation de masse des clés SSH. Une démarche initiée à la demande d'Axosoft, qui a repéré une faille de sécurité pour les versions 7.6.x, 7.7.x et 8.0.0 de son propre logiciel GitKraken. Dans un billet de blog, le développeur a immédiatement averti les autres sites où un compte de sa plateforme peut être synchronisé.