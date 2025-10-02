Dans la balance, l'expérience open source de YesWeHack a sans doute aussi compté. La plateforme travaille déjà avec l'Agence allemande pour les technologies souveraines sur des projets ultra-sensibles, comme le célèbre Log4j, ce logiciel qui a défrayé la chronique avec la faille « Log4Shell », considérée comme l'une des pires vulnérabilités de tous les temps. Le problème avec l'open source, c'est qu'il est généralement développé par des bénévoles, et non des entreprises. D'où l'urgence pour l'Europe de mettre les moyens pour sécuriser ces infrastructures critiques.