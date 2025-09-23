YesWeHack s'installe donc à la table d'ARC Informatique, Centreon, Dassault Systèmes, IDEMIA, Schneider Electric, Thales et WPScan. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ces sept, désormais huit organisations détiennent le statut de CNA, et ce n'est pas un simple titre honorifique dans l'univers de la cybersécurité. Il confie à YesWeHack et aux autres le pouvoir d'attribuer directement des identifiants CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) aux vulnérabilités découvertes sur sa plateforme.