La reconnaissance est intervenue après un audit plutôt exhaustif, mené par TAM-CERT, un organisme de certification indépendant et accrédité, spécialisé en sécurité et protection des données. La méthodologie suivie a scrupuleusement respecté les prescriptions d'Europrivacy pour évaluer, documenter et certifier la conformité au RGPD. Un processus rigoureux qui garantit, sur le papier, la fiabilité de cette distinction.