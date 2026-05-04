Côté allemand, la présidente du BSI Claudia Plattner a confirmé en avril que l'agence était en contact direct avec Anthropic au sujet des capacités de son modèle Mythos en matière de découverte de failles. Le CERT-EU a publié de son côté une analyse intitulée « L'IA change l'économie de la découverte de vulnérabilités ». Les chiffres de fond donnent une idée de l'accélération : Google rapporte un délai moyen d'exploitation de −7 jours (l'exploit précède le correctif), et CrowdStrike documente une hausse de 42 % des zero-days exploités avant divulgation.

La directive NIS2, transposée en France depuis avril 2025, impose aux entités essentielles et importantes (dont les hébergeurs, fournisseurs cloud et opérateurs télécoms) de mettre en place une gestion des vulnérabilités conforme à l'article 21. Le Cyber Resilience Act (CRA) entrera en application partielle en septembre 2026 avec des obligations de signalement pour les éditeurs de logiciels, puis en régime complet en décembre 2027. En clair, les entreprises européennes vont devoir non seulement absorber la vague de correctifs que le NCSC anticipe, mais aussi documenter et signaler chaque faille exploitée.

Ce que ça change pour les DSI et RSSI français

Whitehouse recommande trois mesures immédiates. Réduire au minimum la surface d'attaque exposée sur Internet (un conseil que l'ANSSI martèle depuis des années, sans succès universel). Déployer des mécanismes de mise à jour automatique à chaud quand c'est possible. Remplacer les systèmes en fin de vie qui ne recevront pas les correctifs à venir.

L'impact sur le marché de la cybersécurité est déjà visible. William Blair a dégradé fin avril les trois principaux éditeurs de gestion de vulnérabilités (Qualys, Tenable, Rapid7) en anticipant que l'IA redistribuerait les cartes dans ce secteur. HackerOne a suspendu l'acceptation de nouvelles soumissions à son programme Internet Bug Bounty, submergé par le volume de rapports générés par IA. Notre dossier sur la cybersécurité et l'IA en 2026 anticipait cette dynamique dès janvier.