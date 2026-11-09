MattS32

Tuxman.tux: Tuxman.tux: Quel intérêt les iraniens auraient à piraté des installations en France.

Le même que par exemple quand ils essayent de nous donner une leçon de démocratie sur la mauvaise gestion des manifestations : contribuer à la déstabilisation d’un pays qu’ils considèrent ennemi.

Après, de toute façon Russie et Iran, ça va dans le même sac, celui des dictatures hostiles à la France, et alliées entre elles.