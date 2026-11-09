Quatre semaines après la cyberattaque des frigos de supermarchés, le parquet de Paris soupçonne une unité des Gardiens de la révolution iraniens. Il ouvre ce lundi une information judiciaire et réclame des mandats d'arrêt internationaux.
La cyberattaque des frigos de supermarchés français a désormais une piste officielle, celle de l'Iran. Le parquet de Paris a ouvert ce lundi 9 novembre une information judiciaire contre le chef du groupe Shahid Kaveh et ses deux adjoints, soupçonnés d'avoir agi pour servir Téhéran. Les enquêteurs s’appuient sur plusieurs éléments techniques, alors que l'attaque d'octobre avait provoqué d'importantes pertes alimentaires dans l'Hexagone, et une vingtaine de départs de feu.
Qui a fait chauffer les frigos de nos supermarchés ? La justice française pointe un groupe iranien
Le communiqué signé par la procureure Laure Beccuau ne donne qu'un seul nom, celui du groupe iranien Shahid Kaveh, en visant son chef, ses deux adjoints et « toute autre personne qui serait identifiée ». L'ANSSI et la DGSI, entre autres, citent directement Hamid Reza Lashgarian, dirigeant du CGRI-CEC ; Mahdi Lashgarian, commandant de Shahid Kaveh ; et Reza Salarvand, commandant du collectif. Ce groupe serait une unité offensive rattachée au centre cyber des Gardiens de la révolution, corps d'élite du régime. L'enquête passe entre les mains de juges d'instruction désormais, à qui le parquet demande des mandats d'arrêt internationaux, pour que la traque puisse aller au-delà de nos frontières.
Qu'est-ce qui oriente les soupçons vers Téhéran ? L'Office anti-cybercriminalité et la DGSI, le renseignement intérieur, aidés par des services spécialisés de l'État, mettent en avant une façon d'opérer typique de cette unité, du farsi, la langue parlée en Iran, et des adresses IP qui ramènent à des appareils situés dans le pays. Reuters évoquait cette piste le jour même, sur la foi de sources proches du dossier.
Le vocabulaire judiciaire, lui, en dit long. On parle bien de piratage de systèmes informatiques et dégradations par un moyen dangereux pour les personnes, en bande organisée, auxquels s'ajoute une association de malfaiteurs en vue de préparer un crime. Les deux premières infractions sont en outre aggravées par la volonté présumée de servir une puissance étrangère, « en l'espèce l'Iran », un levier créé par la loi de juillet 2024 contre les ingérences, qui alourdit les peines, et rarement croisé au rayon surgelés.
Shahid Kaveh, un groupe habitué aux machines exposées
Rembobinons pour mieux comprendre. Dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026, environ 700 sites de la grande distribution, dont des Intermarché, Carrefour, Leclerc, Monoprix et magasins U ont vu leurs contrôleurs Danfoss et Dixell, des thermostats centraux accessibles en ligne, pris en main depuis des interfaces web. Le dégivrage, d'ordinaire limité à environ deux heures par jour, est devenu illimité, jusqu'à 50 °C, et les alertes des sondes étaient tout simplement éteintes. Il y a eu cette nuit-là d'importantes pertes alimentaires et une vingtaine de départs de feu.
Pour ce qui est du collectif Shahid Kaveh, il n'est pas inconnu des autorités. Pour les agences américaines, ce groupe opère aussi sous le nom de CyberAv3ngers, à qui l'on doit la compromission, fin 2023, d'au moins 75 automates industriels aux États-Unis, en grande partie dans le secteur de l'eau. Même goût, donc, pour le matériel laissé exposé sur Internet. Washington a déjà promis jusqu'à 10 millions de dollars pour identifier ou localiser des responsables de cette branche cyber.
Mais prudence, car une information judiciaire ne vaut pas condamnation, une adresse IP peut se maquiller, et Téhéran dément habituellement ce type d'opérations. Inutile aussi de tout ranger dans le même congélateur, si l'on ose dire. Le communiqué du parquet ne dit évidemment pas un mot de la vague plus récente du 1er au 2 novembre ayant cette fois touché des supermarchés en Belgique, au Luxembourg et en Suède, ni de l'attaque contre un prestataire de l'Établissement français du sang. Quant aux « défauts de sécurisation élémentaire » pointés par Vincent Strubel, patron de l'ANSSI, aucun mandat d'arrêt ne les corrigera.