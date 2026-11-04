Beaucoup font le parallèle avec cette nuit du 11 au 12 octobre, à l'issue de laquelle des centaines de supermarchés français ont retrouvé leurs congélateurs en mode chauffage, puis les tonnes de denrées parties à la poubelle, avant qu'une nouvelle attaque du même genre ne soit menée en Europe cette semaine. Pour l'expert d'ESET, l'incident de l'EFS rappelle le rôle essentiel des équipements de réfrigération connectés, « qu'il s'agisse de préserver des denrées alimentaires ou des produits sanguins ». Rien ne permet toutefois, à ce stade, de relier les auteurs.