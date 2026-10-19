Pour verrouiller les grandes centrales, le rapport veut que chaque échange de l'onduleur soit documenté, chiffré et authentifié, que ses connexions sortantes ne visent que des serveurs approuvés situés dans l'UE ou dans un pays aux garanties équivalentes, et que personne ne puisse frapper à sa porte depuis l'extérieur du réseau local. Dans les installations des entreprises comme dans les centrales, les mises à jour automatiques du fabricant céderaient la place à des mises à jour manuelles, réalisées par des prestataires qualifiés. Concernant la réglementation, les experts relèvent que le cadre européen actuel, le Cyber Resilience Act, permet aux fabricants d'attester eux-mêmes de la conformité de leurs onduleurs, sans test ni audit indépendant. Ils réclament une norme dédiée et un contrôle par un organisme tiers. Ils proposent aussi d'imposer des délais pour corriger les failles, de mieux former les installateurs et de restreindre le recours aux fournisseurs « à haut risque », sans en désigner aucun, tout en soulignant la forte dépendance de l'Europe au matériel chinois.