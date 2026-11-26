La fédération internationale de football a reconnu « un accès non autorisé à un ensemble limité d'informations personnelles et professionnelles » dans une déclaration transmise à Reuters. Une personne au fait du dossier assure à l'agence que l'intrusion concerne moins de 0,1 % de toutes les données de la FIFA.

Toujours d'après cette source, les fichiers de Forward Enterprise ont été épargnés. Avec ce projet, Gianni Infantino, le président de la FIFA, voulait vendre à des investisseurs privés 20 % d'une nouvelle filiale chargée d'organiser les compétitions de la fédération, dont la Coupe du monde, pour lever jusqu'à 4,2 milliards de dollars. Il a abandonné ce projet en juillet, après une vague de critiques.

La FIFA condamne enfin l'acquisition et la publication illégales d'informations, en particulier de données personnelles, et parle d'« une violation grave et inacceptable de la vie privée ». Mais pour l'instant, on ignore si des données personnelles ont été mises en ligne, et sur quel site.