La FIFA confirme avoir subi une cyberattaque criminelle, au cours de laquelle des pirates ont consulté une partie des informations personnelles et professionnelles qu'elle détient. Un groupe nommé Handsome Boy Hacking Club affirme être à l'origine de l'attaque.
En juillet, en pleine Coupe du monde, une chercheuse en sécurité avait pris le contrôle de la diffusion des matchs en s'inscrivant simplement en tant qu'agent de joueurs sur un portail de la FIFA. Les pirates du Handsome Boy Hacking Club ont revendiqué l'attaque sur leur compte X, et selon la BBC, ils ont publié la semaine dernière des captures d'écran de documents de la FIFA. D'après eux, ils ont consulté 12 Go de fichiers. Mais la FIFA laisse dans le flou le nombre de personnes concernées et la date de l'intrusion.
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Les pirates auraient touché moins de 0,1 % des données de la FIFA
La fédération internationale de football a reconnu « un accès non autorisé à un ensemble limité d'informations personnelles et professionnelles » dans une déclaration transmise à Reuters. Une personne au fait du dossier assure à l'agence que l'intrusion concerne moins de 0,1 % de toutes les données de la FIFA.
Toujours d'après cette source, les fichiers de Forward Enterprise ont été épargnés. Avec ce projet, Gianni Infantino, le président de la FIFA, voulait vendre à des investisseurs privés 20 % d'une nouvelle filiale chargée d'organiser les compétitions de la fédération, dont la Coupe du monde, pour lever jusqu'à 4,2 milliards de dollars. Il a abandonné ce projet en juillet, après une vague de critiques.
La FIFA condamne enfin l'acquisition et la publication illégales d'informations, en particulier de données personnelles, et parle d'« une violation grave et inacceptable de la vie privée ». Mais pour l'instant, on ignore si des données personnelles ont été mises en ligne, et sur quel site.