Joeee

juju251: juju251: Toujours pareil, pourquoi mettre une telle infrastructure critique accessible sur Internet et non derrière par exemple un VPN ?

De mon point de vue, la faille se situe au niveau de la vérification de ses photos lors de la création de son compte, je suis surpris qu’elle ait pu faire du forcing.

Après pour une authentification forte au site internet gents.fifa.org, on pourrait imaginer authentification exclusive via un certificat client SSL à intégrer sur le poste du client (notamment dans le magasin de Firefox), une authentification mTLS. Le serveur Web peut ainsi vérifier qui peut se connecter. Le certificat serait envoyé après vérification de l’identité de la personne. Le tunnel VPN est un peu overkill pour accéder à un site.

Mais je pense que dans tous les cas, la faille ne soit pas la méthode d’authentification mais la vérification de l’identité au moment de la création

du compte