Baptisée Operation Offsides, l’opération a visé des sites qui diffusaient sans autorisation des matchs de la Coupe du monde 2026 en temps réel. Les domaines concernés affichent désormais une bannière de saisie judiciaire, indiquant que l’action a été menée pour protéger les consommateurs et faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

Le Département de la Justice des États-Unis explique avoir coordonné l’opération avec des partenaires internationaux via son réseau ICHIP, composé de procureurs spécialisés dans la cybercriminalité et la propriété intellectuelle. Des serveurs et domaines liés au streaming illégal ont été ciblés au Pérou et en Bulgarie, deux pays présentés par le DOJ comme des centres connus de piratage en ligne. D’autres actions soutenues par l’ICHIP ont aussi eu lieu en Croatie, en Roumanie, en Pologne et en Colombie.

Les domaines ont été identifiés avec l’aide de la FIFA, puis grâce à des informations complémentaires fournies par beIN Media Group, NBCUniversal, l’Alliance for Creativity and Entertainment de la Motion Picture Association, l’UFC et Warner Bros.