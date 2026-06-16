BeIN Sports l'avait demandé, l'Arcom avait prévenu. Le blocage dynamique des chaînes de streaming illégal du Mondial devait être opérationnel. Et par blocage dynamique, l'on entend un blocage qui a lieu dès qu'une diffusion est repérée.

Et selon le média L'Informé, le système est dorénavant en place. L'Arcom a ainsi demandé hier, un peu avant 18h, juste avant le début du match Espagne-Cap-Vert, de bloquer au total 55 adresses IP. Une demande adressée aux FAI Free, Bouygues, Orange et SFR, qui ont dû s'exécuter.