La Coupe du monde ne doit pas être le paradis des IPTV illégales. C'est en tout cas l'objectif de l'Arcom, qui a lancé les hostilités.
Tous les matchs de la Coupe du monde ne sont pas accessibles en clair, M6 prenant en charge seulement 54 des 104 rencontres de la compétition, quand le reste nécessite d'avoir un abonnement à beIN Sports. Résultat, certains se tournent vers des services illégaux de streaming pour voir ces matchs. Ce contre quoi l'Arcom a déjà commencé à se battre.
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L'Arcom a ordonné aux FAI de bloquer 55 adresses IP au moment du coup d'envoi d'Espagne-Cap-Vert
BeIN Sports l'avait demandé, l'Arcom avait prévenu. Le blocage dynamique des chaînes de streaming illégal du Mondial devait être opérationnel. Et par blocage dynamique, l'on entend un blocage qui a lieu dès qu'une diffusion est repérée.
Et selon le média L'Informé, le système est dorénavant en place. L'Arcom a ainsi demandé hier, un peu avant 18h, juste avant le début du match Espagne-Cap-Vert, de bloquer au total 55 adresses IP. Une demande adressée aux FAI Free, Bouygues, Orange et SFR, qui ont dû s'exécuter.
Un dispositif dynamique déjà testé pendant Roland-Garros
Il s'agit là ici d'une opération importante, qui suit un premier test effectué le mois précédent pendant le tournoi de tennis de Roland-Garros. À cette occasion, l'Arcom avait ordonné le blocage de 10 adresses IP. Et ce dispositif dynamique va être dorénavant effectif, pour s'adapter aux différentes propositions disponibles de streaming illégal.
Pendant tout le Mondial, le blocage d'adresses IP en continu va par ailleurs être accompagné du blocage plus traditionnel de noms de domaine. D'après L'Informé, 200 noms de domaine auraient ainsi déjà été mis hors service. Afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de trous dans la raquette, l'Arcom a mis en place une équipe de 12 agents qui s'occuperont du dispositif, et travailleront même en dehors des horaires habituels de bureau.