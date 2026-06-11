L’Arcom veut aussi aller plus loin avec l’automatisation des blocages, un sujet qui doit être débattu à l’Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Pour les ayants droit, cette évolution permettrait d’agir plus vite contre des flux pirates très mobiles. Elle soulève toutefois des questions de précision, puisqu’un blocage trop large pourrait toucher des services légitimes hébergés sur les mêmes infrastructures.



La Coupe du monde pourrait donc servir de test grandeur nature pour cette nouvelle phase de la lutte contre l’IPTV pirate. Après les blocages de sites, les tensions autour des DNS, des VPN et des fournisseurs d’accès, l’Arcom mise désormais sur une riposte plus rapide, plus ciblée et surtout visible en plein direct. Pour les utilisateurs de services illégaux, le risque n’est plus seulement juridique : c’est aussi celui de voir le match s’interrompre au pire moment.