L’Arcom veut frapper les services IPTV pirates au moment où ils sont le plus vulnérables : pendant la diffusion des matchs. À l’occasion de la Coupe du monde de football, organisée du 11 juin au 19 juillet, le régulateur français prévoit de bloquer en temps réel les flux illégaux qui retransmettent la compétition.
La formule employée par Pauline Combredet-Blassel résume bien l’objectif. Invitée mercredi sur France Info, la directrice générale adjointe de l’Arcom a prévenu les utilisateurs d’IPTV qu’ils pourraient se retrouver avec « un écran noir au moment d’un penalty ». Derrière cette image, le dispositif vise les infrastructures techniques utilisées pour diffuser illégalement les rencontres, notamment les adresses IP associées aux flux pirates. Une fois identifiées, elles peuvent être bloquées pendant la durée du match, afin de couper l’accès au direct au moment où le préjudice est le plus important.
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Une riposte pensée pour le direct sportif
Cette approche marque une nouvelle étape dans la lutte contre le piratage sportif, comme nous l'avions relaté récemment en évoquant la stratégie de Bein Sport sur le sujet. Il ne s’agit plus seulement de bloquer des sites, des noms de domaine ou des accès identifiés à l’avance, mais de réduire le temps de réaction face à des flux qui changent rapidement d’adresse et d’infrastructure. Le dispositif a déjà été testé lors de Roland-Garros, avant d’être mobilisé à plus grande échelle pendant la Coupe du monde.
L’enjeu est d’autant plus sensible que les droits de diffusion sont partagés en France entre M6, qui propose une partie des rencontres en clair, et beIN Sports, qui détient l’intégralité de la compétition. Comme souvent avec les grands événements sportifs, cette fragmentation peut pousser une partie du public vers des offres IPTV illégales, moins chères ou présentées comme plus simples d’accès.
L’Arcom veut aussi aller plus loin avec l’automatisation des blocages, un sujet qui doit être débattu à l’Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Pour les ayants droit, cette évolution permettrait d’agir plus vite contre des flux pirates très mobiles. Elle soulève toutefois des questions de précision, puisqu’un blocage trop large pourrait toucher des services légitimes hébergés sur les mêmes infrastructures.
La Coupe du monde pourrait donc servir de test grandeur nature pour cette nouvelle phase de la lutte contre l’IPTV pirate. Après les blocages de sites, les tensions autour des DNS, des VPN et des fournisseurs d’accès, l’Arcom mise désormais sur une riposte plus rapide, plus ciblée et surtout visible en plein direct. Pour les utilisateurs de services illégaux, le risque n’est plus seulement juridique : c’est aussi celui de voir le match s’interrompre au pire moment.