Sur le papier, ce groupe I est l'un des plus séduisants de cette Coupe du monde. La France de Kylian Mbappé croisera la route de la Norvège d'Erling Haaland, deux des meilleurs attaquants de la planète dans le même groupe, de quoi promettre au moins une affiche à très haute tension. Face à eux, le Sénégal, champion d'Afrique en titre (sous réserve du litige en cours devant le TAS), ne sera pas là pour faire de la figuration, fort d'une génération talentueuse emmenée par Sadio Mané et Iliman Ndiaye. L'Irak, qualifié via les barrages intercontinentaux, complète un groupe qui, malgré sa hiérarchie apparente, laisse peu de place à l'erreur pour les Bleus.