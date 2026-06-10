La Coupe du monde 2026 s’annonce comme la plus dense de l’histoire. Organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet, elle réunira pour la première fois 48 équipes et proposera pas moins de 104 matchs, de la phase de groupes jusqu’à la finale.
Pour les téléspectateurs français, le tournoi demandera aussi un peu d’organisation. Entre les rencontres diffusées gratuitement sur M6, celles réservées aux abonnés beIN Sports et les horaires parfois très tardifs en raison du décalage avec l’Amérique du Nord, mieux vaut garder le programme sous les yeux.
Voici le calendrier TV complet de la Coupe du monde 2026, jour par jour, avec les horaires en heure française et les chaînes de diffusion.
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Les matchs de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026
Les Bleus entreront en lice le mardi 16 juin face au Sénégal. Les trois rencontres de phase de groupes de l’équipe de France seront diffusées gratuitement sur M6, en plus de beIN Sports.
|Date
|Heure française
|Match
|Chaîne
|Mardi 16 juin
|21h
|France - Sénégal
|beIN Sports et M6
|Lundi 22 juin
|23h
|France - Irak
|beIN Sports et M6
|Vendredi 26 juin
|21h
|Norvège - France
|beIN Sports et M6
En cas de qualification, les rencontres suivantes des Bleus seront également à suivre en clair sur M6, conformément à la répartition annoncée pour les matchs de l’équipe de France.
Sur le papier, ce groupe I est l'un des plus séduisants de cette Coupe du monde. La France de Kylian Mbappé croisera la route de la Norvège d'Erling Haaland, deux des meilleurs attaquants de la planète dans le même groupe, de quoi promettre au moins une affiche à très haute tension. Face à eux, le Sénégal, champion d'Afrique en titre (sous réserve du litige en cours devant le TAS), ne sera pas là pour faire de la figuration, fort d'une génération talentueuse emmenée par Sadio Mané et Iliman Ndiaye. L'Irak, qualifié via les barrages intercontinentaux, complète un groupe qui, malgré sa hiérarchie apparente, laisse peu de place à l'erreur pour les Bleus.
Calendrier TV complet de la Coupe du monde 2026
Les matchs de groupes
Jeudi 11 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|21h
|Mexique - Afrique du Sud
|Groupe A
|beIN Sports et M6
Vendredi 12 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|4h
|Corée du Sud - République tchèque
|Groupe A
|beIN Sports
|21h
|Canada - Bosnie-Herzégovine
|Groupe B
|beIN Sports et M6
Samedi 13 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|3h
|États-Unis - Paraguay
|Groupe D
|beIN Sports
|21h
|Qatar - Suisse
|Groupe B
|beIN Sports et M6
Dimanche 14 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|0h
|Brésil - Maroc
|Groupe C
|beIN Sports et M6
|3h
|Haïti - Écosse
|Groupe C
|beIN Sports
|6h
|Australie - Turquie
|Groupe D
|beIN Sports
|19h
|Allemagne - Curaçao
|Groupe E
|beIN Sports et M6
|22h
|Pays-Bas - Japon
|Groupe F
|beIN Sports et M6
Lundi 15 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|1h
|Côte d’Ivoire - Équateur
|Groupe E
|beIN Sports
|4h
|Suède - Tunisie
|Groupe F
|beIN Sports
|18h
|Espagne - Cap-Vert
|Groupe H
|beIN Sports et M6
|21h
|Belgique - Égypte
|Groupe G
|beIN Sports et M6
Mardi 16 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|0h
|Arabie saoudite - Uruguay
|Groupe H
|beIN Sports et M6
|3h
|Iran - Nouvelle-Zélande
|Groupe G
|beIN Sports
|21h
|France - Sénégal
|Groupe I
|beIN Sports et M6
Mercredi 17 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|0h
|Irak - Norvège
|Groupe I
|beIN Sports et M6
|3h
|Argentine - Algérie
|Groupe J
|beIN Sports
|6h
|Autriche - Jordanie
|Groupe J
|beIN Sports
|19h
|Portugal - RD Congo
|Groupe K
|beIN Sports et M6
|22h
|Angleterre - Croatie
|Groupe L
|beIN Sports et M6
Jeudi 18 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|1h
|Ghana - Panama
|Groupe L
|beIN Sports
|4h
|Ouzbékistan - Colombie
|Groupe K
|beIN Sports
|18h
|République tchèque - Afrique du Sud
|Groupe A
|beIN Sports et M6
|21h
|Suisse - Bosnie-Herzégovine
|Groupe B
|beIN Sports et M6
Vendredi 19 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|0h
|Canada - Qatar
|Groupe B
|beIN Sports
|3h
|Mexique - Corée du Sud
|Groupe A
|beIN Sports
|21h
|États-Unis - Australie
|Groupe D
|beIN Sports et M6
Samedi 20 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|0h
|Écosse - Maroc
|Groupe C
|beIN Sports et M6
|2h30
|Brésil - Haïti
|Groupe C
|beIN Sports
|5h
|Turquie - Paraguay
|Groupe D
|beIN Sports
|19h
|Pays-Bas - Suède
|Groupe F
|beIN Sports et M6
|22h
|Allemagne - Côte d’Ivoire
|Groupe E
|beIN Sports et M6
Dimanche 21 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|2h
|Équateur - Curaçao
|Groupe E
|beIN Sports
|6h
|Tunisie - Japon
|Groupe F
|beIN Sports
|18h
|Espagne - Arabie saoudite
|Groupe H
|beIN Sports et M6
|21h
|Belgique - Iran
|Groupe G
|beIN Sports et M6
Lundi 22 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|0h
|Uruguay - Cap-Vert
|Groupe H
|beIN Sports
|3h
|Nouvelle-Zélande - Égypte
|Groupe G
|beIN Sports
|19h
|Argentine - Autriche
|Groupe J
|beIN Sports et M6
|23h
|France - Irak
|Groupe I
|beIN Sports et M6
Mardi 23 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|2h
|Norvège - Sénégal
|Groupe I
|beIN Sports
|5h
|Jordanie - Algérie
|Groupe J
|beIN Sports
|19h
|Portugal - Ouzbékistan
|Groupe K
|beIN Sports et M6
|22h
|Angleterre - Ghana
|Groupe L
|beIN Sports et M6
Mercredi 24 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|1h
|Panama - Croatie
|Groupe L
|beIN Sports
|4h
|Colombie - RD Congo
|Groupe K
|beIN Sports
|21h
|Suisse - Canada
|Groupe B
|beIN Sports et M6
|21h
|Bosnie-Herzégovine - Qatar
|Groupe B
|beIN Sports
Jeudi 25 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|0h
|Écosse - Brésil
|Groupe C
|beIN Sports et M6
|0h
|Maroc - Haïti
|Groupe C
|beIN Sports et M6
|3h
|République tchèque - Mexique
|Groupe A
|beIN Sports
|3h
|Afrique du Sud - Corée du Sud
|Groupe A
|beIN Sports
|22h
|Curaçao - Côte d’Ivoire
|Groupe E
|beIN Sports
|22h
|Équateur - Allemagne
|Groupe E
|beIN Sports et M6
Vendredi 26 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|1h
|Japon - Suède
|Groupe F
|beIN Sports
|1h
|Tunisie - Pays-Bas
|Groupe F
|beIN Sports et M6
|4h
|Turquie - États-Unis
|Groupe D
|beIN Sports
|4h
|Paraguay - Australie
|Groupe D
|beIN Sports
|21h
|Norvège - France
|Groupe I
|beIN Sports et M6
|21h
|Sénégal - Irak
|Groupe I
|beIN Sports
Samedi 27 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|2h
|Cap-Vert - Arabie saoudite
|Groupe H
|beIN Sports
|2h
|Uruguay - Espagne
|Groupe H
|beIN Sports
|5h
|Égypte - Iran
|Groupe G
|beIN Sports
|5h
|Nouvelle-Zélande - Belgique
|Groupe G
|beIN Sports
|23h
|Panama - Angleterre
|Groupe L
|beIN Sports et M6
|23h
|Croatie - Ghana
|Groupe L
|beIN Sports et M6
Dimanche 28 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|1h30
|Colombie - Portugal
|Groupe K
|beIN Sports et M6
|1h30
|RD Congo - Ouzbékistan
|Groupe K
|beIN Sports
|4h
|Algérie - Autriche
|Groupe J
|beIN Sports
|4h
|Jordanie - Argentine
|Groupe J
|beIN Sports
|21h
|2e du groupe A - 2e du groupe B
|16e de finale
|beIN Sports
Les matchs à élimination directe
À partir des matchs à élimination directe, M6 diffusera également plusieurs grandes affiches. La programmation précise des rencontres en clair pourra évoluer en fonction des équipes qualifiées et des choix éditoriaux des diffuseurs.
Seizièmes de finale
Lundi 29 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|0h
|1er du groupe C - 2e du groupe F
|16e de finale
|beIN Sports
|22h30
|1er du groupe E - 3e du groupe A, B, C, D ou F
|16e de finale
|beIN Sports
Mardi 30 juin
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|4h
|1er du groupe F - 2e du groupe C
|16e de finale
|beIN Sports
|0h
|2e du groupe E - 2e du groupe I
|16e de finale
|beIN Sports
|23h
|1er du groupe I - 3e du groupe C, D, F, G ou H
|16e de finale
|beIN Sports
Mercredi 1ᵉʳ juillet
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|5h
|1er du groupe A - 3e du groupe C, E, F, H ou I
|16e de finale
|beIN Sports
|18h
|1er du groupe L - 3e du groupe E, H, I, J ou K
|16e de finale
|beIN Sports
Jeudi 2 juillet
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|1h
|1er du groupe G - 3e du groupe A, E, H, I ou J
|16e de finale
|beIN Sports
|5h
|1er du groupe D - 3e du groupe B, E, F, I ou J
|16e de finale
|beIN Sports
Vendredi 3 juillet
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|0h
|1er du groupe H - 2e du groupe J
|16e de finale
|beIN Sports
|1h
|2e du groupe K - 2e du groupe L
|16e de finale
|beIN Sports
|8h
|1er du groupe B - 3e du groupe E, F, G, I ou J
|16e de finale
|beIN Sports
|21h
|2e du groupe D - 2e du groupe G
|16e de finale
|beIN Sports
Samedi 4 juillet
|Heure française
|Match
|Groupe / phase
|Chaîne
|0h
|1er du groupe J - 2e du groupe H
|16e de finale
|beIN Sports
|4h30
|1er du groupe K - 3e du groupe D, E, I, J ou L
|16e de finale
|beIN Sports
Huitièmes de finale
|Date
|Heure française
|Match
|Phase
|Chaîne
|Samedi 4 juillet
|0h
|Huitième de finale à confirmer
|Huitième de finale
|beIN Sports, M6 à confirmer
|Samedi 4 juillet
|23h
|Huitième de finale à confirmer
|Huitième de finale
|beIN Sports, M6 à confirmer
|Dimanche 5 juillet
|22h
|Huitième de finale à confirmer
|Huitième de finale
|beIN Sports, M6 à confirmer
|Lundi 6 juillet
|2h
|Huitième de finale à confirmer
|Huitième de finale
|beIN Sports, M6 à confirmer
|Lundi 6 juillet
|21h
|Huitième de finale à confirmer
|Huitième de finale
|beIN Sports, M6 à confirmer
|Mardi 7 juillet
|2h
|Huitième de finale à confirmer
|Huitième de finale
|beIN Sports, M6 à confirmer
|Mardi 7 juillet
|18h
|Huitième de finale à confirmer
|Huitième de finale
|beIN Sports, M6 à confirmer
|Mercredi 8 juillet
|0h
|Huitième de finale à confirmer
|Huitième de finale
|beIN Sports, M6 à confirmer
Quarts de finale
|Date
|Heure française
|Match
|Phase
|Chaîne
|Jeudi 9 juillet
|22h
|Premier quart de finale
|Quart de finale
|beIN Sports, M6 à confirmer
|Vendredi 10 juillet
|21h
|Deuxième quart de finale
|Quart de finale
|beIN Sports, M6 à confirmer
|Samedi 11 juillet
|23h
|Troisième quart de finale
|Quart de finale
|beIN Sports, M6 à confirmer
|Dimanche 12 juillet
|3h
|Quatrième quart de finale
|Quart de finale
|beIN Sports, M6 à confirmer
Demi-finales
|Date
|Heure française
|Match
|Phase
|Chaîne
|Mardi 14 juillet
|21h
|Première demi-finale
|Demi-finale
|beIN Sports et M6
|Mercredi 15 juillet
|21h
|Deuxième demi-finale
|Demi-finale
|beIN Sports et M6
Match pour la troisième place
|Date
|Heure française
|Match
|Phase
|Chaîne
|Samedi 18 juillet
|23h
|Match pour la 3e place
|Petite finale
|beIN Sports et M6
Finale
|Date
|Heure française
|Match
|Phase
|Chaîne
|Dimanche 19 juillet
|21h
|Finale
|Finale
|beIN Sports et M6
Quels matchs seront diffusés gratuitement sur M6 ?
M6 proposera 54 matchs en clair pendant la Coupe du monde 2026. Le groupe diffusera notamment toutes les rencontres de l’équipe de France, plusieurs grandes affiches de la phase de groupes, une partie des matchs à élimination directe, les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale.
Les matchs diffusés sur M6 seront aussi disponibles gratuitement en streaming sur M6+. C’est une option pratique pour suivre la compétition depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur ou une TV connectée, à condition de disposer d’une connexion suffisamment stable.
Pour les autres rencontres, l’abonnement à beIN Sports restera indispensable. La chaîne sportive diffusera l’intégralité des 104 matchs, y compris ceux également proposés en clair sur M6.
Pourquoi certains matchs auront lieu très tard en France ?
Cette Coupe du monde 2026 se joue sur trois pays hôtes : les États-Unis, le Canada et le Mexique. Avec plusieurs fuseaux horaires et des matchs répartis sur l’ensemble du territoire nord-américain, les téléspectateurs français devront composer avec des horaires inhabituels.
Certaines rencontres seront programmées en début de soirée en France, notamment à 18h, 19h, 21h ou 22h. D’autres auront lieu beaucoup plus tard, parfois à minuit, 2h, 3h, 4h ou même 5h du matin. Les affiches les plus attendues, les matchs de l’équipe de France et les dernières rencontres du tournoi restent toutefois majoritairement placés sur des horaires plus accessibles pour le public français.
Comment regarder les matchs en streaming ?
Les matchs diffusés gratuitement sur M6 seront accessibles en direct sur M6+, la plateforme de streaming du groupe. Elle permet de suivre les rencontres depuis un navigateur web, une application mobile, une tablette, une box TV ou certaines Smart TV compatibles.
Pour regarder l’intégralité de la Coupe du monde 2026, il faudra passer par beIN Sports, qui détient les droits de l’ensemble des 104 matchs. Selon l’offre choisie, les rencontres pourront être suivies via les chaînes TV beIN Sports, les services des opérateurs ou les applications compatibles, comme Canal+.
Comme toujours avec les grands événements sportifs, mieux vaut vérifier son accès avant le coup d’envoi : application installée, compte connecté, débit suffisant, téléviseur à jour et éventuel abonnement actif. Cela évite les mauvaises surprises au moment où le match commence.
Un calendrier mis à jour pendant toute la compétition
Ce calendrier sera amené à évoluer au fil du tournoi. Les affiches des matchs à élimination directe dépendront évidemment du classement final des groupes, tandis que la programmation précise de certaines rencontres en clair pourra être ajustée selon les choix des diffuseurs.
L’article sera donc mis à jour pendant la compétition, afin d’intégrer les affiches définitives, les chaînes confirmées et les éventuels changements d’horaire ou de programmation.