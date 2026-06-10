La Coupe du monde 2026 s’annonce comme la plus dense de l’histoire. Organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet, elle réunira pour la première fois 48 équipes et proposera pas moins de 104 matchs, de la phase de groupes jusqu’à la finale.

Coup d'envoi le 11 juin à 21h avec le match Mexique - Afrique du Sud. © ACHPF / Shutterstock.com
Coup d'envoi le 11 juin à 21h avec le match Mexique - Afrique du Sud. © ACHPF / Shutterstock.com

Pour les téléspectateurs français, le tournoi demandera aussi un peu d’organisation. Entre les rencontres diffusées gratuitement sur M6, celles réservées aux abonnés beIN Sports et les horaires parfois très tardifs en raison du décalage avec l’Amérique du Nord, mieux vaut garder le programme sous les yeux.

Voici le calendrier TV complet de la Coupe du monde 2026, jour par jour, avec les horaires en heure française et les chaînes de diffusion.

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Les matchs de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026

Les Bleus entreront en lice le mardi 16 juin face au Sénégal. Les trois rencontres de phase de groupes de l’équipe de France seront diffusées gratuitement sur M6, en plus de beIN Sports.

DateHeure françaiseMatchChaîne
Mardi 16 juin21hFrance - SénégalbeIN Sports et M6
Lundi 22 juin23hFrance - IrakbeIN Sports et M6
Vendredi 26 juin21hNorvège - FrancebeIN Sports et M6

En cas de qualification, les rencontres suivantes des Bleus seront également à suivre en clair sur M6, conformément à la répartition annoncée pour les matchs de l’équipe de France.

Kylian Mbappé lors de l'Euro 2024. © Shutterstock

Sur le papier, ce groupe I est l'un des plus séduisants de cette Coupe du monde. La France de Kylian Mbappé croisera la route de la Norvège d'Erling Haaland, deux des meilleurs attaquants de la planète dans le même groupe, de quoi promettre au moins une affiche à très haute tension. Face à eux, le Sénégal, champion d'Afrique en titre (sous réserve du litige en cours devant le TAS), ne sera pas là pour faire de la figuration, fort d'une génération talentueuse emmenée par Sadio Mané et Iliman Ndiaye. L'Irak, qualifié via les barrages intercontinentaux, complète un groupe qui, malgré sa hiérarchie apparente, laisse peu de place à l'erreur pour les Bleus.

Calendrier TV complet de la Coupe du monde 2026

Les matchs de groupes

Jeudi 11 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
21hMexique - Afrique du SudGroupe AbeIN Sports et M6

Vendredi 12 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
4hCorée du Sud - République tchèqueGroupe AbeIN Sports
21hCanada - Bosnie-HerzégovineGroupe BbeIN Sports et M6

Samedi 13 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
3hÉtats-Unis - ParaguayGroupe DbeIN Sports
21hQatar - SuisseGroupe BbeIN Sports et M6

Dimanche 14 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
0hBrésil - MarocGroupe CbeIN Sports et M6
3hHaïti - ÉcosseGroupe CbeIN Sports
6hAustralie - TurquieGroupe DbeIN Sports
19hAllemagne - CuraçaoGroupe EbeIN Sports et M6
22hPays-Bas - JaponGroupe FbeIN Sports et M6

Lundi 15 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
1hCôte d’Ivoire - ÉquateurGroupe EbeIN Sports
4hSuède - TunisieGroupe FbeIN Sports
18hEspagne - Cap-VertGroupe HbeIN Sports et M6
21hBelgique - ÉgypteGroupe GbeIN Sports et M6

Mardi 16 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
0hArabie saoudite - UruguayGroupe HbeIN Sports et M6
3hIran - Nouvelle-ZélandeGroupe GbeIN Sports
21hFrance - SénégalGroupe IbeIN Sports et M6

Mercredi 17 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
0hIrak - NorvègeGroupe IbeIN Sports et M6
3hArgentine - AlgérieGroupe JbeIN Sports
6hAutriche - JordanieGroupe JbeIN Sports
19hPortugal - RD CongoGroupe KbeIN Sports et M6
22hAngleterre - CroatieGroupe LbeIN Sports et M6

Jeudi 18 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
1hGhana - PanamaGroupe LbeIN Sports
4hOuzbékistan - ColombieGroupe KbeIN Sports
18hRépublique tchèque - Afrique du SudGroupe AbeIN Sports et M6
21hSuisse - Bosnie-HerzégovineGroupe BbeIN Sports et M6

Vendredi 19 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
0hCanada - QatarGroupe BbeIN Sports
3hMexique - Corée du SudGroupe AbeIN Sports
21hÉtats-Unis - AustralieGroupe DbeIN Sports et M6

Samedi 20 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
0hÉcosse - MarocGroupe CbeIN Sports et M6
2h30Brésil - HaïtiGroupe CbeIN Sports
5hTurquie - ParaguayGroupe DbeIN Sports
19hPays-Bas - SuèdeGroupe FbeIN Sports et M6
22hAllemagne - Côte d’IvoireGroupe EbeIN Sports et M6

Dimanche 21 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
2hÉquateur - CuraçaoGroupe EbeIN Sports
6hTunisie - JaponGroupe FbeIN Sports
18hEspagne - Arabie saouditeGroupe HbeIN Sports et M6
21hBelgique - IranGroupe GbeIN Sports et M6

Lundi 22 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
0hUruguay - Cap-VertGroupe HbeIN Sports
3hNouvelle-Zélande - ÉgypteGroupe GbeIN Sports
19hArgentine - AutricheGroupe JbeIN Sports et M6
23hFrance - IrakGroupe IbeIN Sports et M6

Mardi 23 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
2hNorvège - SénégalGroupe IbeIN Sports
5hJordanie - AlgérieGroupe JbeIN Sports
19hPortugal - OuzbékistanGroupe KbeIN Sports et M6
22hAngleterre - GhanaGroupe LbeIN Sports et M6

Mercredi 24 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
1hPanama - CroatieGroupe LbeIN Sports
4hColombie - RD CongoGroupe KbeIN Sports
21hSuisse - CanadaGroupe BbeIN Sports et M6
21hBosnie-Herzégovine - QatarGroupe BbeIN Sports

Jeudi 25 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
0hÉcosse - BrésilGroupe CbeIN Sports et M6
0hMaroc - HaïtiGroupe CbeIN Sports et M6
3hRépublique tchèque - MexiqueGroupe AbeIN Sports
3hAfrique du Sud - Corée du SudGroupe AbeIN Sports
22hCuraçao - Côte d’IvoireGroupe EbeIN Sports
22hÉquateur - AllemagneGroupe EbeIN Sports et M6

Vendredi 26 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
1hJapon - SuèdeGroupe FbeIN Sports
1hTunisie - Pays-BasGroupe FbeIN Sports et M6
4hTurquie - États-UnisGroupe DbeIN Sports
4hParaguay - AustralieGroupe DbeIN Sports
21hNorvège - FranceGroupe IbeIN Sports et M6
21hSénégal - IrakGroupe IbeIN Sports

Samedi 27 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
2hCap-Vert - Arabie saouditeGroupe HbeIN Sports
2hUruguay - EspagneGroupe HbeIN Sports
5hÉgypte - IranGroupe GbeIN Sports
5hNouvelle-Zélande - BelgiqueGroupe GbeIN Sports
23hPanama - AngleterreGroupe LbeIN Sports et M6
23hCroatie - GhanaGroupe LbeIN Sports et M6

Dimanche 28 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
1h30Colombie - PortugalGroupe KbeIN Sports et M6
1h30RD Congo - OuzbékistanGroupe KbeIN Sports
4hAlgérie - AutricheGroupe JbeIN Sports
4hJordanie - ArgentineGroupe JbeIN Sports
21h2e du groupe A - 2e du groupe B16e de finalebeIN Sports

Les matchs à élimination directe

À partir des matchs à élimination directe, M6 diffusera également plusieurs grandes affiches. La programmation précise des rencontres en clair pourra évoluer en fonction des équipes qualifiées et des choix éditoriaux des diffuseurs.

Seizièmes de finale

Lundi 29 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
0h1er du groupe C - 2e du groupe F16e de finalebeIN Sports
22h301er du groupe E - 3e du groupe A, B, C, D ou F16e de finalebeIN Sports

Mardi 30 juin

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
4h1er du groupe F - 2e du groupe C16e de finalebeIN Sports
0h2e du groupe E - 2e du groupe I16e de finalebeIN Sports
23h1er du groupe I - 3e du groupe C, D, F, G ou H16e de finalebeIN Sports

Mercredi 1ᵉʳ juillet

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
5h1er du groupe A - 3e du groupe C, E, F, H ou I16e de finalebeIN Sports
18h1er du groupe L - 3e du groupe E, H, I, J ou K16e de finalebeIN Sports

Jeudi 2 juillet

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
1h1er du groupe G - 3e du groupe A, E, H, I ou J16e de finalebeIN Sports
5h1er du groupe D - 3e du groupe B, E, F, I ou J16e de finalebeIN Sports

Vendredi 3 juillet

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
0h1er du groupe H - 2e du groupe J16e de finalebeIN Sports
1h2e du groupe K - 2e du groupe L16e de finalebeIN Sports
8h1er du groupe B - 3e du groupe E, F, G, I ou J16e de finalebeIN Sports
21h2e du groupe D - 2e du groupe G16e de finalebeIN Sports

Samedi 4 juillet

Heure françaiseMatchGroupe / phaseChaîne
0h1er du groupe J - 2e du groupe H16e de finalebeIN Sports
4h301er du groupe K - 3e du groupe D, E, I, J ou L16e de finalebeIN Sports

Huitièmes de finale

DateHeure françaiseMatchPhaseChaîne
Samedi 4 juillet0hHuitième de finale à confirmerHuitième de finalebeIN Sports, M6 à confirmer
Samedi 4 juillet23hHuitième de finale à confirmerHuitième de finalebeIN Sports, M6 à confirmer
Dimanche 5 juillet22hHuitième de finale à confirmerHuitième de finalebeIN Sports, M6 à confirmer
Lundi 6 juillet2hHuitième de finale à confirmerHuitième de finalebeIN Sports, M6 à confirmer
Lundi 6 juillet21hHuitième de finale à confirmerHuitième de finalebeIN Sports, M6 à confirmer
Mardi 7 juillet2hHuitième de finale à confirmerHuitième de finalebeIN Sports, M6 à confirmer
Mardi 7 juillet18hHuitième de finale à confirmerHuitième de finalebeIN Sports, M6 à confirmer
Mercredi 8 juillet0hHuitième de finale à confirmerHuitième de finalebeIN Sports, M6 à confirmer

Quarts de finale

DateHeure françaiseMatchPhaseChaîne
Jeudi 9 juillet22hPremier quart de finaleQuart de finalebeIN Sports, M6 à confirmer
Vendredi 10 juillet21hDeuxième quart de finaleQuart de finalebeIN Sports, M6 à confirmer
Samedi 11 juillet23hTroisième quart de finaleQuart de finalebeIN Sports, M6 à confirmer
Dimanche 12 juillet3hQuatrième quart de finaleQuart de finalebeIN Sports, M6 à confirmer

Demi-finales

DateHeure françaiseMatchPhaseChaîne
Mardi 14 juillet21hPremière demi-finaleDemi-finalebeIN Sports et M6
Mercredi 15 juillet21hDeuxième demi-finaleDemi-finalebeIN Sports et M6

Match pour la troisième place

DateHeure françaiseMatchPhaseChaîne
Samedi 18 juillet23hMatch pour la 3e placePetite finalebeIN Sports et M6

Finale

DateHeure françaiseMatchPhaseChaîne
Dimanche 19 juillet21hFinaleFinalebeIN Sports et M6

Quels matchs seront diffusés gratuitement sur M6 ?

M6 proposera 54 matchs en clair pendant la Coupe du monde 2026. Le groupe diffusera notamment toutes les rencontres de l’équipe de France, plusieurs grandes affiches de la phase de groupes, une partie des matchs à élimination directe, les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale.

Les matchs diffusés sur M6 seront aussi disponibles gratuitement en streaming sur M6+. C’est une option pratique pour suivre la compétition depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur ou une TV connectée, à condition de disposer d’une connexion suffisamment stable.

Pour les autres rencontres, l’abonnement à beIN Sports restera indispensable. La chaîne sportive diffusera l’intégralité des 104 matchs, y compris ceux également proposés en clair sur M6.

Pourquoi certains matchs auront lieu très tard en France ?

Cette Coupe du monde 2026 se joue sur trois pays hôtes : les États-Unis, le Canada et le Mexique. Avec plusieurs fuseaux horaires et des matchs répartis sur l’ensemble du territoire nord-américain, les téléspectateurs français devront composer avec des horaires inhabituels.

Certaines rencontres seront programmées en début de soirée en France, notamment à 18h, 19h, 21h ou 22h. D’autres auront lieu beaucoup plus tard, parfois à minuit, 2h, 3h, 4h ou même 5h du matin. Les affiches les plus attendues, les matchs de l’équipe de France et les dernières rencontres du tournoi restent toutefois majoritairement placés sur des horaires plus accessibles pour le public français.

Comment regarder les matchs en streaming ?

Les matchs diffusés gratuitement sur M6 seront accessibles en direct sur M6+, la plateforme de streaming du groupe. Elle permet de suivre les rencontres depuis un navigateur web, une application mobile, une tablette, une box TV ou certaines Smart TV compatibles.

M6+
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  • Tout M6 à un endroit
  • Gratuit (avec de la pub)
  • Support du Chromecast
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Télécharger

Pour regarder l’intégralité de la Coupe du monde 2026, il faudra passer par beIN Sports, qui détient les droits de l’ensemble des 104 matchs. Selon l’offre choisie, les rencontres pourront être suivies via les chaînes TV beIN Sports, les services des opérateurs ou les applications compatibles, comme Canal+.

Comme toujours avec les grands événements sportifs, mieux vaut vérifier son accès avant le coup d’envoi : application installée, compte connecté, débit suffisant, téléviseur à jour et éventuel abonnement actif. Cela évite les mauvaises surprises au moment où le match commence.

Un calendrier mis à jour pendant toute la compétition

Ce calendrier sera amené à évoluer au fil du tournoi. Les affiches des matchs à élimination directe dépendront évidemment du classement final des groupes, tandis que la programmation précise de certaines rencontres en clair pourra être ajustée selon les choix des diffuseurs.

L’article sera donc mis à jour pendant la compétition, afin d’intégrer les affiches définitives, les chaînes confirmées et les éventuels changements d’horaire ou de programmation.