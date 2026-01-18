La finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 aura lieu ce dimanche 18 janvier 2026 à 20h00 (heure de Paris) au Stade Prince Moulay-Abdellah de Rabat au Maroc.
Pour la première fois depuis plusieurs éditions, le tournoi s’achève sur une affiche très attendue entre le pays hôte, le Maroc, et le Sénégal, champion en titre. Voici toutes les solutions officielles pour suivre ce choc en direct TV ou en streaming, aussi bien en France qu'à l’étranger.
CAN 2025 : zoom sur l’affiche de cette finale
La CAN 2025, organisée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, a opposé les 24 meilleures sélections africaines. À l’issue d’un parcours intense, le Maroc et le Sénégal se retrouvent en finale, avec l’espoir d’inscrire leur nom au palmarès continental.
Pays hôte de la compétition, le Maroc aborde cette finale porté par son public et par le statut acquis lors de la Coupe du monde 2022, où les Lions de l’Atlas avaient marqué l’histoire en atteignant les demi-finales. En quête d’un premier sacre continental depuis 1976, la sélection de Walid Regragui a réalisé un parcours solide, dominant la phase de groupes avant d’éliminer successivement la Tanzanie, le Cameroun, puis le Nigeria aux tirs au but en demi-finale.
De son côté, le Sénégal, déjà champion d’Afrique en 2021, a confirmé sa régularité au plus haut niveau. Les Lions de la Teranga ont survolé les phases de poules avant de sortir le Soudan, le Mali et l’Égypte pour décrocher leur place en finale. Un duel entre deux sélections majeures du football africain, aux trajectoires ascendantes.
Comment voir le match en direct en France ?
Grâce à un accord de sous-licence avec beIN SPORTS, la finale Maroc–Sénégal sera co-diffusée gratuitement en clair sur M6, dès 19h50, avec une couverture en direct du coup d’envoi à 20h00. Une aubaine pour les supporters sans abonnement payant de suivre la rencontre sur leur téléviseur.
Les droits exclusifs de la compétition appartiennent à beIN SPORTS, qui retransmet l’intégralité des matchs, y compris la finale, sur beIN SPORTS 1. L’accès se fait via abonnement à la chaîne ou via des offres TV intégrant ce bouquet sportif.
Streaming : comment voir la finale en direct sur Internet
En France, M6+ (plateforme de replay/streaming du groupe M6) propose la diffusion en direct sur smartphone, tablette ou PC en plus de la TV classique.
beIN Sports Connect est le service de streaming de beIN SPORTS : il permet de regarder la finale sur les appareils connectés avec un abonnement valide.
- 10 chaînes de sport au même endroit.
- Accessible sur ordinateur, smartphone et TV.
- Abonnement sans engagement.
Le bon plan CANAL+ si vous avez moins de 26 ans
En s’abonnant à RAT+ Sport incluant Eurosport, CANAL+ Sport et CANAL+ Foot, les abonnés de -26 ans peuvent accéder à une large offre de compétitions premium.
Cela comprend les coupes d’Europe de football, des affiches de Ligue 1 et l’intégralité de la Ligue 2, ainsi que les grands championnats étrangers comme la Premier League, la Liga et la Bundesliga.
Le bouquet couvre également les sports mécaniques avec la Formule 1 et le MotoGP, le rugby (Top 14, Pro D2 et coupes européennes), les tournois majeurs de tennis (dont Roland-Garros, Wimbledon, US Open et Open d’Australie), les ligues américaines (NBA, NFL, MLB, NHL) et les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026.
Nos conseils pour ne rien manquer
- Anticipez l’accès : connectez-vous à votre plateforme de streaming (M6+, beIN Sports Connect) un peu avant 19 h 50 pour éviter tout problème au moment du coup d'envoi lors du pic de connexion.
- Vérifiez vos abonnements : un accès TV ou streaming payant peut nécessiter une identification ou un abonnement actif sur beIN ou un service tiers.
- Réglages de qualité : pour les visionnages en ligne, assurez-vous d’une bonne connexion Internet (Wi-Fi ou 4G/5G stable) pour une diffusion fluide en HD.
Cette finale de la CAN 2025 s’annonce comme un moment fort du football africain, opposant deux sélections au parcours remarquable. Que vous souteniez le Maroc ou le Sénégal, il ne reste plus qu’à profiter du spectacle et à souhaiter bonne chance aux deux équipes pour ce rendez-vous décisif.