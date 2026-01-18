La CAN 2025, organisée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, a opposé les 24 meilleures sélections africaines. À l’issue d’un parcours intense, le Maroc et le Sénégal se retrouvent en finale, avec l’espoir d’inscrire leur nom au palmarès continental.

Pays hôte de la compétition, le Maroc aborde cette finale porté par son public et par le statut acquis lors de la Coupe du monde 2022, où les Lions de l’Atlas avaient marqué l’histoire en atteignant les demi-finales. En quête d’un premier sacre continental depuis 1976, la sélection de Walid Regragui a réalisé un parcours solide, dominant la phase de groupes avant d’éliminer successivement la Tanzanie, le Cameroun, puis le Nigeria aux tirs au but en demi-finale.

De son côté, le Sénégal, déjà champion d’Afrique en 2021, a confirmé sa régularité au plus haut niveau. Les Lions de la Teranga ont survolé les phases de poules avant de sortir le Soudan, le Mali et l’Égypte pour décrocher leur place en finale. Un duel entre deux sélections majeures du football africain, aux trajectoires ascendantes.