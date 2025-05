Comme chaque année, la finale de la Ligue des Champions est retransmise un peu partout dans le monde. Ce PSG - Inter Milan sera diffusé en France par M6 et CANAL+. Bien sûr, les géants de la télévision vous permettront de suivre le match en ligne via leur interface web, leurs applications ou box TV. La finale sera également commentée à la radio et couverte en TVoD par RMC Sport Live 8, sans oublier les couvertures en direct directement sur YouTube et Twitch. Pour celles et ceux qui se situent actuellement à l'étranger, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder aux plateformes de streaming des deux diffuseurs français (M6 et CANAL+).