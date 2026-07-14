Lors d’une grande affiche comme France – Espagne, quelques secondes de retard suffisent pour entendre les voisins célébrer un but avant de le voir apparaître à l’écran. Ce décalage vient du temps nécessaire pour encoder, distribuer puis mettre en mémoire tampon le flux vidéo, particulièrement lorsqu’il transite par Internet comme le précise l’hébergeur Cloudflare.

Pour suivre la rencontre au plus près du direct, la meilleure configuration reste M6 reçue directement par la TNT, via une antenne râteau reliée au téléviseur. La diffusion hertzienne accuse généralement autour de cinq secondes de retard sur l’action réelle et évite les étapes supplémentaires propres aux plateformes de streaming.

La chaîne M6 accessible depuis le décodeur d’un opérateur fibre ou satellite devrait suivre de près, même si la latence peut varier selon l’opérateur et le mode de réception. Pour limiter le retard et les coupures, mieux vaut connecter le décodeur au routeur avec un câble Ethernet plutôt qu’en Wi-Fi.

En revanche, M6+ et les applications de streaming sportif peuvent afficher l’action plusieurs dizaines de secondes après la TNT, en raison du tampon utilisé pour stabiliser la vidéo. Les utilisateurs de beIN SPORTS via l’application CANAL+ peuvent réduire cet écart sur certains appareils compatibles en activant le mode Direct basse latence : Canal+ annonce alors un retard ramené d’environ 40 à 10 secondes. Cette configuration reste toutefois légèrement derrière la TNT.

L’approche à privilégier pour voir les buts avant les autres est donc la suivante :

M6 sur la TNT avec une antenne, le choix le plus proche du direct M6 ou beIN SPORTS sur un décodeur TV relié en Ethernet beIN SPORTS dans l’application CANAL+ avec le mode basse latence activé, lorsqu’il est disponible ; M6+ ou une application de streaming classique, généralement plus en retard.

Pour éviter tout spoiler, il reste également prudent de désactiver temporairement les notifications des applications sportives et de couper vos réseaux sociaux pendant le match.