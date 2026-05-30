Le PSG affronte Arsenal ce samedi en finale de Ligue des champions, à Budapest. Le coup d'envoi sera donné à 18h00, et non à 21h comme beaucoup pourraient s'y attendre. La rencontre sera également diffusée en clair sur M6.
Ne vous laissez pas piéger par vos habitudes. Cette année, la finale de la Ligue des champions ne débutera pas à 21h. Ce samedi 30 mai, le PSG retrouvera Arsenal à la Puskás Aréna de Budapest pour tenter de conserver son titre européen, avec un coup d'envoi fixé dès 18h, heure française.
Ce nouvel horaire, mis en place par l'UEFA à partir de l'édition 2026, vise à rendre la finale plus accessible, notamment pour les familles et les supporters présents sur place. L'instance européenne met aussi en avant une meilleure gestion des déplacements et de l'expérience autour du stade. Pour les téléspectateurs français, le réflexe sera donc simple : il faudra s'installer devant l'écran beaucoup plus tôt que d'habitude.
Sportivement, l'affiche a tout d'un rendez-vous majeur. Après avoir marqué l'histoire face à l'Inter Milan la saison dernière, le Paris Saint-Germain peut réussir un véritable doublé européen en soulevant une deuxième Ligue des champions consécutive. En face, Arsenal retrouve la finale vingt ans après sa défaite contre le Barça en 2006, avec l'ambition de décrocher enfin la première C1 de son histoire. Paris veut confirmer qu'il a changé de dimension ; Arsenal, lui, écrire la plus belle page de son histoire européenne.
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Sur quelle chaîne regarder PSG-Arsenal en direct ?
En France, deux options permettront de suivre PSG-Arsenal en direct. La finale sera diffusée sur Canal+ pour les abonnés, mais aussi en clair sur M6. Une diffusion gratuite à la télévision qui devrait évidemment intéresser les supporters parisiens comme les amateurs de football européen. M6 proposera également la rencontre en streaming sur M6+, son service numérique officiel.
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Les abonnés Canal+ pourront de leur côté suivre la finale via les chaînes et services du groupe, selon leur formule (possibilité de s'abonner à partir de 19,99€/mois via l'offre RAT+). Mais l'information la plus importante reste bien l'horaire. PSG-Arsenal débutera à 18h, et non à 21h.
Mieux vaut donc anticiper un minimum : vérifier la chaîne, lancer l'application, s'assurer que la connexion Wi-Fi ou mobile est stable, et éviter de découvrir à 20h45 que la finale est déjà presque terminée. Sur une Ligue des champions, ce serait un petit drame domestique.
Comment regarder PSG-Arsenal depuis l'étranger
Vous ne serez pas en France au moment du coup d'envoi ? Le premier réflexe consiste à identifier le diffuseur officiel de la Ligue des champions dans le pays où vous vous trouvez. Les droits TV varient selon les territoires : une chaîne gratuite, une plateforme sportive ou un bouquet payant peut détenir l'exclusivité locale.
Autre possibilité, utiliser le service de streaming lié à votre abonnement habituel, mais uniquement si celui-ci autorise l'accès depuis votre lieu de séjour. Certains services permettent une utilisation en mobilité dans certaines zones géographiques, tandis que d'autres appliquent des restrictions liées aux droits de diffusion.
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- Expérience moins homogène selon les plateformes
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En ce qui concerne le VPN, il peut être utile pour sécuriser une connexion, notamment sur un réseau Wi-Fi public. En revanche, il ne doit pas servir à contourner les droits TV, les règles des plateformes ou les restrictions locales. Le plus simple reste donc de passer par M6 ou Canal+ si vous êtes en France, ou par le diffuseur officiel du pays dans lequel vous regardez la finale.
Le PSG a rendez-vous avec son histoire, Arsenal avec son rêve, et les supporters avec une finale à ne surtout pas prendre en retard. Coup d'envoi ce samedi à 18h pétantes. Une soirée qui s'annonce chaude, dans tous les sens du terme.