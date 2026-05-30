Le PSG affronte Arsenal ce samedi en finale de Ligue des champions, à Budapest. Le coup d'envoi sera donné à 18h00, et non à 21h comme beaucoup pourraient s'y attendre. La rencontre sera également diffusée en clair sur M6.

Ne vous laissez pas piéger par vos habitudes. Cette année, la finale de la Ligue des champions ne débutera pas à 21h. Ce samedi 30 mai, le PSG retrouvera Arsenal à la Puskás Aréna de Budapest pour tenter de conserver son titre européen, avec un coup d'envoi fixé dès 18h, heure française.

Ce nouvel horaire, mis en place par l'UEFA à partir de l'édition 2026, vise à rendre la finale plus accessible, notamment pour les familles et les supporters présents sur place. L'instance européenne met aussi en avant une meilleure gestion des déplacements et de l'expérience autour du stade. Pour les téléspectateurs français, le réflexe sera donc simple : il faudra s'installer devant l'écran beaucoup plus tôt que d'habitude.

Sportivement, l'affiche a tout d'un rendez-vous majeur. Après avoir marqué l'histoire face à l'Inter Milan la saison dernière, le Paris Saint-Germain peut réussir un véritable doublé européen en soulevant une deuxième Ligue des champions consécutive. En face, Arsenal retrouve la finale vingt ans après sa défaite contre le Barça en 2006, avec l'ambition de décrocher enfin la première C1 de son histoire. Paris veut confirmer qu'il a changé de dimension ; Arsenal, lui, écrire la plus belle page de son histoire européenne.