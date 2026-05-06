Comment regarder Bayern-PSG depuis l'étranger

Si vous êtes à l'étranger au moment du coup d'envoi, le plus simple reste d'abord de vérifier quel diffuseur officiel détient les droits de la Ligue des champions dans le pays où vous vous trouvez. D'un territoire à l'autre, la diffusion peut en effet changer.

Selon les affiches et les marchés, il peut s'agir par exemple de DAZN ou Prime Video en Allemagne, de la RTBF en Belgique, de Movistar Plus+ en Espagne, de Sky Sport ou Prime Video en Italie, de la RTS en Suisse, de Paramount+ aux États-Unis ou, encore, de Stan Sport en Australie. L'UEFA tient d'ailleurs à jour une liste des diffuseurs officiels par pays, ce qui permet d'identifier rapidement la bonne option sur place.

Autre cas de figure, celui de votre abonnement habituel. Certains services permettent un accès en mobilité dans certaines zones géographiques, mais d'autres restent soumis à des restrictions liées aux droits de diffusion. Avant de lancer le match, mieux vaut donc vérifier si votre offre fonctionne légalement depuis votre lieu de séjour. En cas de doute, le plus sûr reste de passer par le diffuseur officiel local plutôt que de chercher une solution de contournement.