Après un match aller complètement fou remporté 5-4 par les Parisiens au Parc des Princes, le PSG se déplace à Munich ce mercredi 6 mai à 21h00 pour défier le Bayern en demi-finale retour de Ligue des champions. Voici tout ce que vous devez savoir pour suivre cette finale avant l’heure.
Neuf buts, des retournements de situation à gogo, un Parc des Princes en ébullition, un score de baby-foot… Le match aller entre le PSG et le Bayern Munich a déjà tout d’un classique européen. Mais après la victoire 5-4 de Paris à domicile, rien n’est encore joué. Ce mercredi 6 mai, le Paris Saint-Germain retrouve le Bayern à Munich pour une demi-finale retour de Ligue des champions sous très haute tension, avec un coup d’envoi programmé à 21h00.
Fort d'un petit but d’avance, le club parisien devra résister à la puissance du collectif bavarois dans son chaudron de 70 000 places, où le champion d’Allemagne n’a plus perdu en Coupe d’Europe depuis le 8 avril 2025 (1-2 contre l’Inter de Milan). Le vainqueur de cette double confrontation disputera la finale de la Ligue des champions 2026 à Budapest, le samedi 30 mai prochain.
Sur quelle chaîne regarder Bayern-PSG en direct ?
Pour voir Bayern-PSG en direct en France, il faudra se rendre sur Canal+, qui diffuse cette demi-finale retour de Ligue des champions mercredi 6 mai à 21h00. La rencontre sera aussi disponible depuis les services numériques de la chaîne (myCanal) sur smartphone, tablette, ordinateur ou TV connectée. La prise d'antenne est annoncée en amont du coup d'envoi, avec le dispositif habituel des grandes soirées européennes.
Canal+
- Des films récents en première diffusion.
- Apple TV+ intégré.
- Des formules avec Netflix, OCS, Paramount+, Max...
- Peu de contenus 4K.
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Canal+ propose aussi une offre RAT+ réservée aux moins de 26 ans (à partir de 19,99 €/mois), qui peut constituer une alternative pour suivre la compétition sans souscrire une formule plus large.
Comment regarder Bayern-PSG depuis l'étranger
Si vous êtes à l'étranger au moment du coup d'envoi, le plus simple reste d'abord de vérifier quel diffuseur officiel détient les droits de la Ligue des champions dans le pays où vous vous trouvez. D'un territoire à l'autre, la diffusion peut en effet changer.
Selon les affiches et les marchés, il peut s'agir par exemple de DAZN ou Prime Video en Allemagne, de la RTBF en Belgique, de Movistar Plus+ en Espagne, de Sky Sport ou Prime Video en Italie, de la RTS en Suisse, de Paramount+ aux États-Unis ou, encore, de Stan Sport en Australie. L'UEFA tient d'ailleurs à jour une liste des diffuseurs officiels par pays, ce qui permet d'identifier rapidement la bonne option sur place.
Autre cas de figure, celui de votre abonnement habituel. Certains services permettent un accès en mobilité dans certaines zones géographiques, mais d'autres restent soumis à des restrictions liées aux droits de diffusion. Avant de lancer le match, mieux vaut donc vérifier si votre offre fonctionne légalement depuis votre lieu de séjour. En cas de doute, le plus sûr reste de passer par le diffuseur officiel local plutôt que de chercher une solution de contournement.
CyberGhost VPN
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
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Le VPN, lui, peut avoir un intérêt pour sécuriser une connexion, notamment sur un Wi-Fi public, ou pour accéder à un service dans le cadre prévu par votre abonnement. En revanche, il n’a pas vocation à contourner les droits TV ou les règles d’accès applicables dans le pays où vous vous trouvez. En pratique, la règle est donc assez simple. En France, passez par Canal+. À l’étranger, mieux vaut vous tourner vers le diffuseur officiel du pays où vous regardez le match.
Après le feu d’artifice du match aller, Paris n'a plus qu’un pas à faire pour rejoindre Budapest. Mais face au Bayern, à Munich, ce dernier pas s’annonce plus qu’immense. Coup d’envoi ce mercredi à 21h00. Bon match à toutes et à tous !