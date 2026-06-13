Et pour les amateurs de mobilité, le service ne s’arrête pas là, puisque certaines formules permettent une utilisation en déplacement, voire en mer, notamment via les « forfaits d’itinérance ». En d’autres termes, il est tout à fait possible de programmer le visionnage de la demi-finale sur une terrasse en Ardèche, et d’envisager la finale sur le pont d’un bateau au large des côtes.