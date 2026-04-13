Pour profiter du Wi-Fi 7 et de ses capacités prometteuses, un routeur compatible est indispensable. devolo propose justement un nouveau système mesh prometteur : le BE6500.
Le Wi-Fi 7 n’est plus une promesse lointaine, il s’invite désormais dans le réel, porté par des appareils comme l’iPhone 16 Pro ou le Samsung Galaxy S26. Mais pour en tirer parti, encore faut-il être équipé d’un routeur compatible. Justement, devolo enrichit sa gamme d'une nouveau système mesh Wi-Fi 7 : le BE6500.
Des vitesses spectaculaires : jusqu’à 6 500 Mbps !
Vous avez la fibre à la maison, mais vous restez bridé par les performances décevantes de votre box opérateur ? Votre Wi-Fi s’essouffle dès que vous changez de pièce… Visioconférence qui coupe, partie en ligne qui lag, objets connectés qui deviennent capricieux ? Rassurez-vous, il existe une solution qui fonctionne : le système Wi‑Fi mesh BE6500.
S’il ne fallait retenir qu’une chose, c’est que ce routeur devolo affiche des capacités particulièrement réjouissantes. Il peut atteindre des débits allant jusqu’à 6 500 Mbps, apporte une connectivité stable même pour des usages exigeants comme le streaming 4K ou le gaming, et intègre une sécurité renforcée grâce au chiffrement WPA3.
Une bande passante optimisée
Concrètement, le Wi-Fi 7 permet de regarder des vidéos 4K en streaming, jouer en ligne et naviguer sur Internet simultanément, sans subir de ralentissements ni de saturation du réseau domestique. Il faut dire que cette norme ne se contente pas d’augmenter les débits théoriques, elle améliore aussi la capacité globale du réseau, en permettant à un grand nombre d’appareils de fonctionner en même temps dans des conditions optimales.
Pour atteindre de telles performances, le système mesh WiFi 7 de devolo exploite une largeur de bande allant jusqu’à 320 MHz, soit le double de celle du WiFi 6 (160 MHz). Ce changement se traduit par une transmission de données beaucoup plus rapide et volumineuse, de quoi garantir des vitesses élevées ainsi qu’une meilleure gestion des connexions simultanées.
À cela s’ajoute la modulation 4K-QAM, capable de faire transiter bien plus de données sur un même signal. Chaque paquet peut ainsi embarquer jusqu’à 4 096 combinaisons de bits, contre 1 024 avec le Wi-Fi 6. Le résultat, c'est un gain pouvant atteindre 20 %.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
- Wi-Fi 3,6 fois plus rapide que le Wi-Fi 6E Mesh ;
- Latence jusqu’à 4 fois plus faible ;
- Plus de 200 appareils connectés simultanément.
Wi-Fi mesh de nouvelle génération
L’intérêt de se tourner vers un système mesh est de pouvoir créer en quelques instants un réseau sans fil unique qui couvre toute la maison, et ce, même dans des environnements complexes.
Avec le Wi-Fi 7 du BE6500, devolo introduit des fonctionnalités qui améliorent sensiblement les performances, la gestion et la stabilité du réseau maillé.
Multi-Link Operation (MLO) : la clé d’une connexion stable
Le Multi-Link Operation (MLO) est l’une des fonctionnalités phares du Wi-Fi 7 : contrairement aux générations précédentes, où un appareil ne pouvait utiliser qu’une seule bande à la fois, le MLO permet aux appareils connectés d’utiliser plusieurs bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) simultanément pour transmettre des données.
Le bénéfice est immédiat : des vitesses plus élevées, une connexion plus stable et une latence réduite, même lorsque plusieurs appareils sollicitent le réseau en même temps.
Cette technologie améliore également l’efficacité d’autres fonctions comme le Band Steering, qui oriente les appareils vers la bande la plus adaptée. Grâce au MLO, le réseau peut gérer intelligemment les connexions, combinant plusieurs bandes pour optimiser les performances et fluidifier toutes les activités.
Multi-RU Puncturing : optimiser les canaux encombrés
Autre atout du Wi-Fi 7, le Multi-RU Puncturing optimise l’usage des canaux disponibles. En identifiant les parties non perturbées d’un canal, il permet de transmettre les données plus rapidement et plus efficacement, même dans un environnement saturé de signaux. Cette fonction se traduit par un réseau plus réactif et une connexion plus fiable, essentielle dans un logement où smartphones, tablettes, ordinateurs et objets connectés se multiplient.
BE6500 : le Wi-Fi mesh s’adapte à votre logement
Le système mesh devolo s’adapte aux besoins du foyer, selon la surface, la configuration du logement, le nombre d'appareils connectés. Il est extensible jusqu'à cinq nœuds maillés, permettant ainsi de créer un réseau domestique étendu, aussi bien dans un appartement de plain-pied que pour une maison sur plusieurs étages.
De surcroit, le kit est déjà préconfiguré à la livraison, ce qui rend l’installation particulièrement simple. On est clairement sur du plug & play. Il suffit de brancher les modules pour que tout fonctionne. Et si besoin, l’application devolo Home Network (iOS et Android) accompagne pas à pas.
Outre la vitesse et la stabilité, devolo n’a pas négligé la sécurité. Le BE6500 intègre le standard WPA3, qui protège le réseau contre les intrusions et assure une communication chiffrée entre les appareils. Le produit est également disponible sur le site officiel de devolo.
Pourquoi passer au Wi-Fi 7 avec devolo ?
- Performance exceptionnelle : jusqu’à 6 500 Mbps ;
- Gestion intelligente des appareils : MLO et Band Steering ;
- Connexion stable même sur canaux encombrés : Multi-RU Puncturing ;
- Couverture complète : réseau mesh facile à installer ;
- Sécurité renforcée : WPA3 pour tous les appareils.