Concrètement, le Wi-Fi 7 permet de regarder des vidéos 4K en streaming, jouer en ligne et naviguer sur Internet simultanément, sans subir de ralentissements ni de saturation du réseau domestique. Il faut dire que cette norme ne se contente pas d’augmenter les débits théoriques, elle améliore aussi la capacité globale du réseau, en permettant à un grand nombre d’appareils de fonctionner en même temps dans des conditions optimales.

Pour atteindre de telles performances, le système mesh WiFi 7 de devolo exploite une largeur de bande allant jusqu’à 320 MHz, soit le double de celle du WiFi 6 (160 MHz). Ce changement se traduit par une transmission de données beaucoup plus rapide et volumineuse, de quoi garantir des vitesses élevées ainsi qu’une meilleure gestion des connexions simultanées.

À cela s’ajoute la modulation 4K-QAM, capable de faire transiter bien plus de données sur un même signal. Chaque paquet peut ainsi embarquer jusqu’à 4 096 combinaisons de bits, contre 1 024 avec le Wi-Fi 6. Le résultat, c'est un gain pouvant atteindre 20 %.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :