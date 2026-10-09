On a documenté sur Clubic la cyberattaque menée contre le fisc. Des pirates lui ont dérobé, fin juin puis fin juillet, les données de 678 000 particuliers et professionnels. Le groupe ZeroBytes, dont un membre présumé de 18 ans a été mis en examen et écroué début septembre, avait affirmé mi-août à l’AFP avoir vendu ces fichiers à deux acheteurs contre plusieurs milliers d’euros. Impossible de vérifier cette vente, mais la DGFiP a prévenu un par un les usagers concernés contre de possibles escroqueries ciblées.

Pour les tireurs sportifs, le risque est physique. Des pirates ont pénétré en octobre 2025 dans le logiciel de gestion des licences de la Fédération française de tir, et des criminels auraient ensuite exploité ces fichiers pour localiser des licenciés et cambrioler leur logement à la recherche de leurs armes, rapporte l’AFP.

Pour Hugues Foulon, directeur général d’Orange Cyberdéfense, présent à Toulon aux côtés du général Petillot, « un certain nombre d’infrastructures publiques ne sont pas à la hauteur » du niveau de protection exigé aujourd’hui.