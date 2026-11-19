La Commission européenne vient de confirmer officiellement une information de Politico selon laquelle elle a été la victime d'une cyberattaque. Et l'attaque est importante, même si elle a finalement été stoppée, si l'on en croit les sources anonymes du média.

« La Commission estime avoir maîtrisé l'essentiel de l'attaque, mais l'ampleur exacte des dégâts reste incertaine » a ainsi expliqué l'une d'elles. « Les systèmes pourraient être en train de se remettre en ligne. Les réponses prennent un peu plus de temps » a-t-il par ailleurs été ajouté. Au total, le problème a duré 10 jours.