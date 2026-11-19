Les cyberattaques se multiplient, et visent de grandes institutions. Comme, cette fois, la Commission européenne !
La question des cyberattaques inquiète de plus en plus, et entraîne finalement une réponse - qui aura traîné - de la part des autorités. Le projet de loi Résilience va en effet permettre de muscler la cybersécurité chez de très nombreux organismes. Et ça ne sera pas de trop, au vu de ce qui se fait dorénavant comme attaques dans le monde cybernétique, avec notamment l'émergence de l'intelligence artificielle.
La Commission européenne victime d'une cyberattaque qui a duré 10 jours
La Commission européenne vient de confirmer officiellement une information de Politico selon laquelle elle a été la victime d'une cyberattaque. Et l'attaque est importante, même si elle a finalement été stoppée, si l'on en croit les sources anonymes du média.
« La Commission estime avoir maîtrisé l'essentiel de l'attaque, mais l'ampleur exacte des dégâts reste incertaine » a ainsi expliqué l'une d'elles. « Les systèmes pourraient être en train de se remettre en ligne. Les réponses prennent un peu plus de temps » a-t-il par ailleurs été ajouté. Au total, le problème a duré 10 jours.
Une cyberattaque qui a utilisé ARTEX, un outil de cybersécurité alimenté par l'IA
Cette cyberattaque a rendu impossible le fonctionnement de plateformes internes, et a potentiellement compromis de larges volumes de données personnelles. Le piratage nous renvoie par ailleurs à l'avertissement lancé par le FBI le 13 novembre dernier. L'agence fédérale avait en effet pointé du doigt la plateforme chinoise Artex, qui utilise les grands modèles IA pour automatiser l'ensemble d'une cyberattaque.
Et la cyberattaque qui a touché la Commission européenne a utilisé cet outil. Un outil qui, a la base, a été mis au point afin de d'identifier les vulnérabilités dans les systèmes IA des entreprises. « Certains acteurs font un usage abusif de ces outils et ont pris la Commission pour cible » a indiqué une source de Politico. Est-on au début d'une grande ère de piraterie ?