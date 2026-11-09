Le projet de loi « résilience » arrive enfin à l'Assemblée nationale ce lundi 9 novembre, près de deux ans après sa présentation en Conseil des ministres. Le retard était tel que ce projet « relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » en suspens avait mis la France sous le coup potentiel d'une sanction de la Cour de Justice de l'UE.

Ce projet de loi intègre la transposition de trois directives européennes, dont la fameuse directive NIS 2 - qui oblige un plus grand nombre d'organisations à se protéger contre les cyberattaques. Cet examen avait été encore reporté le mois dernier.