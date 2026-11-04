Les plateformes chinoises essaient de montrer leur souplesse au gré des réglementations et décisions prises sur le Vieux continent. En mars, à peine la taxe française de 2 euros en place, les cargos chinois délaissaient Roissy pour la Belgique ou les Pays-Bas, et les colis rejoignaient la France par camion. L'harmonisation européenne a refermé cette brèche, mais Bruxelles a vu la parade. Les douanes néerlandaises voient se multiplier les importations en vrac destinées à des stocks européens. La réforme de juillet 2028 remplacera les 3 euros par les droits classiques et prévoit même des frais réduits pour les colis passés par des entrepôts spécialisés. Ce qui est aussi certain, c'est qu'à Wrocław, les robots ne sont pas près de chômer.