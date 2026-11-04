Shein va investir plus de 500 millions d’euros dans son immense entrepôt polonais. Une extension logistique dévoilée trois jours après l'arrivée de nouveaux frais européens sur les petits colis, et qui pourrait lui éviter une partie des taxes.
Pendant que l'Europe durcit les taxes sur les petits colis venus de l'empire du Milieu, le géant de la fast-fashion, Shein, va agrandir son entrepôt polonais. L'enseigne de mode à petits prix a annoncé ce mercredi 4 novembre y engager 500 millions d'euros cette année, en plus de faire miroiter des livraisons en 48 heures sur certains marchés. Son communiqué intervient trois jours après l'entrée en vigueur de 2 euros de frais de traitement sur les petits colis importés dans l'Union européenne, qui s'ajoutent aux 3 euros de droits de douane appliqués depuis juillet. En stockant ses produits sur le sol européen, la plateforme pourrait bien échapper à une partie de ces taxes.
Un entrepôt Shein XXL qui rebat les cartes des taxes sur les colis
Avec cette rallonge à un demi-milliard, la facture de Shein en Pologne atteint un milliard d'euros depuis 2022. Le site, développé avec le logisticien européen Logicor, gagne 25 % de surface et approche le million de mètres carrés, l'équivalent de 140 terrains de football. Plus de 6 500 robots autonomes y gèrent les stocks et préparent les commandes, et l'effectif doit atteindre 10 000 personnes d'ici fin 2026. Shein met aussi en avant plus de 230 PME polonaises partenaires et plus de 500 marques et distributeurs locaux présents sur sa marketplace. L'entreprise veut soigner son image d'acteur majeur sur le marché européen.
Toute la question est de savoir par quel chemin la marchandise arrive là. Depuis le 1er juillet, chaque colis de 150 euros ou moins expédié depuis l'extérieur de l'Union européenne paie 3 euros de droits de douane par catégorie d'articles. Depuis dimanche, 2 euros de frais de traitement s'y ajoutent, sans plafond de valeur ni date de fin. Un tee-shirt, un jean et une paire de chaussettes dans le même carton peuvent ainsi coûter jusqu'à 15 euros de plus. La mesure produit déjà ses effets puisque selon les douanes françaises, les importations de petits colis ont reculé de 30 à 40 % dans l'Union après juillet.
Or ces prélèvements frappent les envois individuels partis d'un pays tiers. Importée en gros, stockée en Pologne puis expédiée depuis Wrocław, une robe Shein n'est plus un petit colis venu de Chine, et elle échappe au décompte par catégorie. Les droits de douane classiques, calculés en pourcentage de la valeur, et la TVA restent dus. Mais sur un article vendu quelques euros, un pourcentage pèse bien moins lourd que 5 euros fixes.
Pour les clients français de Shein, plus vite et moins cher ?
Pour Shein, le moment est en tout cas bien choisi. Temu et AliExpress ont relevé leurs prix dès les 3 euros de juillet. D'après l'application de cashback Joko par exemple, leur panier moyen a gonflé de plus d'un tiers entre le deuxième et le troisième trimestre. Chez Shein, il n'a progressé que de 1 %, mais les clients commandent 8 % moins souvent, un recul réel de la demande selon Joko. Un stock européen offre à Shein de quoi livrer plus vite, sans la facture par catégorie. D'ailleurs, la catégorie « Entrepôt UE » sur le site en ligne annonce désormais la couleur, puisqu'elle est tout simplement garantie « sans droits de douane en plus », pour tous les produits qui s'y trouvent.
On peut se demander maintenant quelle part de l'immense catalogue de Shein, et des produits de ses vendeurs tiers, passera réellement par Wrocław, et si la France figure parmi les pays livrés en 48 heures. Il est probable que oui, au moins à terme, sans grande certitude pour l'instant. La Pologne ne règlera pas tout non plus. L'entrepôt n'efface ni l'enquête ouverte en février par la Commission européenne au titre du DSA, ni les plus de 22 millions d'euros d'amendes infligées en juin par la Répression des fraudes, que Shein conteste.
Les plateformes chinoises essaient de montrer leur souplesse au gré des réglementations et décisions prises sur le Vieux continent. En mars, à peine la taxe française de 2 euros en place, les cargos chinois délaissaient Roissy pour la Belgique ou les Pays-Bas, et les colis rejoignaient la France par camion. L'harmonisation européenne a refermé cette brèche, mais Bruxelles a vu la parade. Les douanes néerlandaises voient se multiplier les importations en vrac destinées à des stocks européens. La réforme de juillet 2028 remplacera les 3 euros par les droits classiques et prévoit même des frais réduits pour les colis passés par des entrepôts spécialisés. Ce qui est aussi certain, c'est qu'à Wrocław, les robots ne sont pas près de chômer.