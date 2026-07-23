Fondé à Pékin en 1998 par Richard Liu, JD.com n’est autre que le numéro 2 de l’e-commerce chinois, juste derrière Alibaba. Sa force ? Une logistique intégrée hors norme, avec plus de 1 600 entrepôts et 200 000 livreurs, qui lui permet de livrer plus de 90 % de ses commandes en moins de 24 heures. De quoi peser aujourd’hui plus de 180 milliards de dollars de chiffre d’affaires par an.