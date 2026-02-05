Le ministre des PME et du Commerce Serge Papin était aujourd'hui sur TF1, le même jour où la cour d'appel de Paris va juger à nouveau le dossier Shein. Il a profité de son passage pour exposer les nouveaux arguments de l'État, afin d'obtenir la suspension. Il évoque ainsi un « trouble à l'ordre public. »

« Il y a une responsabilité de la plateforme qui met en marché, et qui pour l'instant n'est pas responsable des produits qu'elle commercialise » a-t-il ainsi avancé, dénonçant une non-conformité qui serait « systématique. » Et cette action en justice ne serait que le début, Serge Papin ayant affiché clairement ses futurs combats : « 2026 va être l'année de résistance à Shein », a-t-il prédit.