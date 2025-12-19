Un jugement positif pour Shein, qui doit tout de même bien faire attention à ne pas récidiver, comme l'a écrit noir sur blanc le juge. Le tribunal a ainsi mis en garde la plateforme contre tout retour à la vente de « produits sexuels pouvant caractériser un contenu à caractère pornographique, sans la mise en place de mesures de vérification d'âge. »

Résultat, bien que ce verdict représente une victoire pour Shein, le spécialiste de l'e-commerce va rouvrir progressivement sa marketplace. Pour ce qui est de l'objet central du contentieux, la vente de produits à caractère pornographique, Shein reste à cette heure sur sa décision de ne plus en vendre, non seulement en France, mais aussi au niveau mondial. Le groupe a en effet encore des difficultés pour mettre en place des moyens efficaces de filtrer les clients par l'âge.