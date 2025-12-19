La plateforme chinoise spécialisée dans l'e-commerce risquait d'être tout simplement bannie de France. Ce que la justice n'a finalement pas validé.
Avec le scandale de la vente de poupées à caractère pédopornographique, la plateforme Shein était dans le viseur des autorités françaises. L'État est ainsi allé jusque devant la justice, pour tenter d'obtenir la suspension sur une durée de trois mois de la plateforme, décision qui aurait été alors appliquée par les fournisseurs d'accès internet. Un coup qui aurait été dur, et qui aurait pu faire jurisprudence. Mais un coup qui a manqué.
La justice rejette la demande « disproportionnée » d'une suspension de Shein en France
Allions-nous assister à la suspension d'une des plus grandes plateformes d'e-commerce au monde dans notre pays ? C'est ce que l'État voulait, mais que la justice n'a pas laissé faire. Et ce, bien qu'elle reconnaisse le « dommage grave à l'ordre public » produit par le scandale des poupées.
Pour autant, s'appuyer dessus pour exiger une suspension serait une mesure « disproportionnée », quand on sait qu'il s'agissait de ventes « ponctuelles », auxquelles Shein a mis fin dès l'éclatement du scandale. L'État ne verra ainsi pas sa demande validée par le tribunal.
Un succès qui ne remet pas Shein tout de suite sur pied
Un jugement positif pour Shein, qui doit tout de même bien faire attention à ne pas récidiver, comme l'a écrit noir sur blanc le juge. Le tribunal a ainsi mis en garde la plateforme contre tout retour à la vente de « produits sexuels pouvant caractériser un contenu à caractère pornographique, sans la mise en place de mesures de vérification d'âge. »
Résultat, bien que ce verdict représente une victoire pour Shein, le spécialiste de l'e-commerce va rouvrir progressivement sa marketplace. Pour ce qui est de l'objet central du contentieux, la vente de produits à caractère pornographique, Shein reste à cette heure sur sa décision de ne plus en vendre, non seulement en France, mais aussi au niveau mondial. Le groupe a en effet encore des difficultés pour mettre en place des moyens efficaces de filtrer les clients par l'âge.