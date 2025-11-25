Ce mercredi 26 novembre, Shein se retrouve à la barre des accusés du tribunal de grande instance de Paris. Cette audience en référé, demandée par l'État, va décider de l'opportunité d'une suspension de la plateforme chinoise dans notre pays.

Une audience qui concerne aussi les FAI (fournisseurs d'accès internet) du pays, qui seront contraints de bloquer l'accès à Shein si le tribunal allait dans le sens de l'État.

« La loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoit que le président du tribunal peut prendre toutes les mesures permettant de prévenir ou de faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'une plate-forme en ligne » a-t-on expliqué du côté du ministère de l'Économie.