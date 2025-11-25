Après la polémique, le géant chinois de l'e-commerce passe maintenant devant la justice en France. Avec, au-dessus de sa tête, une sacrée épée de Damoclès !
Au début du mois, le spécialiste de l'e-commerce chinois Shein vivait un énorme bad buzz, avec la découverte de la mise en vente de poupées à caractère pédopornographique sur sa plateforme. Depuis, d'autres accusations ont émergées, et les autorités ont décidé de prendre le dossier à bras-le-corps. Et ça a fini par mener les deux parties devant le tribunal.
Le dossier Shein passe devant le tribunal ce mercredi
Ce mercredi 26 novembre, Shein se retrouve à la barre des accusés du tribunal de grande instance de Paris. Cette audience en référé, demandée par l'État, va décider de l'opportunité d'une suspension de la plateforme chinoise dans notre pays.
Une audience qui concerne aussi les FAI (fournisseurs d'accès internet) du pays, qui seront contraints de bloquer l'accès à Shein si le tribunal allait dans le sens de l'État.
« La loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoit que le président du tribunal peut prendre toutes les mesures permettant de prévenir ou de faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'une plate-forme en ligne » a-t-on expliqué du côté du ministère de l'Économie.
La menace d'une suspension de trois mois
Une suspension qui ne sera pas de l'ordre de l'épiphénomène. L'État va en effet à cette occasion demander au tribunal « la suspension de l'ensemble du site de Shein pendant une période de trois mois et son retour sous conditions. »
Le ministère de l'Économie promet un combat de longue haleine, avec une suspension qui servira aussi à Shein à se mettre en conformité, et ce, de manière définitive. « C'est un point d'étape dans une longue procédure pour que ces plates-formes soient en règle, se mettent aux normes et qu'on puisse les réguler. Le gouvernement s'est mis en ordre de marche pour lutter contre ces effets négatifs. Shein a dépassé les bornes » affirme Bercy.
Les choses ne devraient pas traîner après l'audience. Selon Le Parisien, le tribunal devrait rendre son verdict dans les jours suivants cet examen du dossier.