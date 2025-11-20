Le bras de fer ne fait que commencer. Le rendez-vous a été fixé au 12 janvier 2026 devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour l'audience de mise en état qui permettra, comme le veut le droit, d'arrêter les délais de communications des pièces et conclusions, en préalable à l'audience de jugement. D'ici là, les parties vont affuter leurs armes. Shein promet « d'analyser les éléments avec ses conseillers juridiques » et de « prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts ». Affaire à suivre, donc.