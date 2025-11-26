Au suivant ! Après Shein, l'État attaque deux nouvelles plateformes de vente en ligne : Aliexpress, et Joom. La raison ? La même que celle qui a mis le feu à Shein, si l'on en croit le ministre du Commerce Serge Papin, interrogé par TF1.

« Il va y avoir une plainte au judiciaire aussi sur ces deux plateformes, de la part de l'État, [car] elles vendent des poupées pédopornographiques aussi » a-t-il ainsi indiqué. Cette action fait suite à des signalements à la justice effectuée à la mi-novembre, et qui avaient aussi concerné Temu, Wish et eBay.