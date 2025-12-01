La Commission européenne a décidé de frapper vite et fort. D'après les informations relayées par nos confrères des Echos, l'exécutif européen a adressé une demande formelle d'informations à l'entreprise, la sommant de s'expliquer sur ses défaillances en matière de modération. Bruxelles pointe spécifiquement du doigt la présence de ces produits illicites dans le catalogue et demande à comprendre comment le système de recommandation de l'application a pu propulser de tels articles vers les utilisateurs.

Ce n'est pas une simple invitation à discuter. La Commission exige de savoir comment Shein compte se mettre en conformité avec les règles de protection des consommateurs. L'entreprise doit fournir des détails précis sur ses algorithmes et ses équipes de modération. La découverte de ces poupées n'est que la partie émergée de l'iceberg : c'est toute la mécanique de validation des produits tiers sur la marketplace qui est aujourd'hui sur la sellette.